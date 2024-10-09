В Ростове-на-Дону врачи спасли мужчину с раздробленными мотоблоком ногами

В апреле 2024 года житель Ростовской области решил вспахать огород. Взял мотоблок, начал его заводить, как вдруг фреза зацепила штанину и начала ее затягивать. Через считанные секунды агрегат добрался до правой ноги и буквально перемолол ее. Колено левой оказалось вывернуто наружу.