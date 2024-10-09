В Ростове-на-Дону врачи спасли мужчину с раздробленными мотоблоком ногами

Posted 9 октября, 15:32
Published 9 октября, 15:32
Modified 9 октября, 15:34
Updated 9 октября, 15:34
В апреле 2024 года житель Ростовской области решил вспахать огород. Взял мотоблок, начал его заводить, как вдруг фреза зацепила штанину и начала ее затягивать. Через считанные секунды агрегат добрался до правой ноги и буквально перемолол ее. Колено левой оказалось вывернуто наружу.
64-летний мужчина попал в больницу с разорванными передними и задними крестообразными связками, боковыми связками и задней капсулой коленного сустава. Помимо этого, у него был вывих надколенника.
Ортопеды провели сложную операцию эндопротезирования коленного сустава и восстановления капсульно-связочного аппарата. Теперь нога пострадавшего стала опорной. Через несколько месяцев пациент сможет становиться на нее полностью и тогда мужчине сделают протез, он сможет снова ходить.
Ранее стало известно, что операция на ногу также понадобилась футболисту из клуба «Ростов». На его лечение клуб потратит около двух миллионов рублей.