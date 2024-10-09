rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 15:32

Published 9 октября, 15:32

Modified 9 октября, 15:34

Updated 9 октября, 15:34

В Ростове-на-Дону врачи спасли мужчину, чью ногу перемолол мотоблок

В Ростове-на-Дону врачи спасли мужчину с раздробленными мотоблоком ногами

9 октября 2024, 15:32
Фото: Минздрав Ростовской области
В Ростове-на-Дону врачи спасли мужчину, чью ногу перемолол мотоблок
В Ростове-на-Дону врачи прооперировали мужчину, который из-за мотоблока потерял до колена правую ногу и мог лишиться левой из-за сильных порезов, информирует региональный Минздрав.

В апреле 2024 года житель Ростовской области решил вспахать огород. Взял мотоблок, начал его заводить, как вдруг фреза зацепила штанину и начала ее затягивать. Через считанные секунды агрегат добрался до правой ноги и буквально перемолол ее. Колено левой оказалось вывернуто наружу.

64-летний мужчина попал в больницу с разорванными передними и задними крестообразными связками, боковыми связками и задней капсулой коленного сустава. Помимо этого, у него был вывих надколенника.

Шахтеру в Ростове-на-Дону «пробурили» просветы в сосудах, спасая ноги
Узнать подробнее

Ортопеды провели сложную операцию эндопротезирования коленного сустава и восстановления капсульно-связочного аппарата. Теперь нога пострадавшего стала опорной. Через несколько месяцев пациент сможет становиться на нее полностью и тогда мужчине сделают протез, он сможет снова ходить.

Ранее стало известно, что операция на ногу также понадобилась футболисту из клуба «Ростов». На его лечение клуб потратит около двух миллионов рублей.

Читайте также:
ФК «Ростов» потратит на операцию египетскому защитнику около 2 миллионов рублейУ постоянно уставшей жительницы Ростова-на-Дону нашли редкую смертельную болезньВ Ростове-на-Дону врачи вскрыли ребенку желудок, доставая магнитные шарики
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Больница#Врачи#Несчастный случай#Последние новости Ростова на сегодня#Операция#Ростовские врачи#Хирургические операции#Хирургическое лечение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика