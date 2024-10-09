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Posted 9 октября, 16:08

Published 9 октября, 16:08

Modified 9 октября, 16:10

Updated 9 октября, 16:10

В Ростове-на-Дону закроют генконсульство Румынии

В Ростове-на-Дону закроют генконсульство Румынии в ответ на действия Бухареста

9 октября 2024, 16:08
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону закроют генконсульство Румынии
В октябре генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на спикера МИД России Марию Захарову.

С 14 октября в Ростове-на-Дону закроют генконсульство Румынии. Решение официально подтверждено обеими сторонами. Европейская страна прислала уведомление, информирующее об аннулировании договора о деятельности ведомства в регионе.

Москва, в свою очередь, также объявила двустороннее межправительственное соглашение об открытии консульства расторгнутым. По словам Захаровой, закрытие — это ответ России на недружественные действия Бухареста.

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Добавим, что за консультацией теперь придется обращаться в посольство Румынии в столице РФ.

Ранее RostovGazeta рассказала, что ростовскую еврейскую общину КЕРОР закрыли по решению суда за ряд нарушений.

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