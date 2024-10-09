В Ростове-на-Дону закроют генконсульство Румынии в ответ на действия Бухареста

Posted 9 октября, 16:08
Published 9 октября, 16:08
Modified 9 октября, 16:10
Updated 9 октября, 16:10
С 14 октября в Ростове-на-Дону закроют генконсульство Румынии. Решение официально подтверждено обеими сторонами. Европейская страна прислала уведомление, информирующее об аннулировании договора о деятельности ведомства в регионе.
Москва, в свою очередь, также объявила двустороннее межправительственное соглашение об открытии консульства расторгнутым. По словам Захаровой, закрытие — это ответ России на недружественные действия Бухареста.
Добавим, что за консультацией теперь придется обращаться в посольство Румынии в столице РФ.
Ранее RostovGazeta рассказала, что ростовскую еврейскую общину КЕРОР закрыли по решению суда за ряд нарушений.