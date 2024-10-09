В Ростовской области модернизируют тепличный комплекс «Южный» за 3,7 млрд руб

Правительство Ростовской области и АО «Агрокомбинат „Южный“» подписали инвестиционное соглашение о сотрудничестве. На реализацию проекта потратят около 3,7 миллиарда рублей. Отметим, что эти финансирование проекта планируется из собственных средств и кредита на сумму в 2,2 миллиарда рублей. Модернизацию завершат в 2026 году.