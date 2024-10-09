В Ростовской области модернизируют тепличный комплекс «Южный» за 3,7 млрд руб

Posted 9 октября 2024, 18:16
Published 9 октября 2024, 18:16
Modified 9 октября 2024, 18:18
Updated 9 октября 2024, 18:18
Правительство Ростовской области и АО «Агрокомбинат „Южный“» подписали инвестиционное соглашение о сотрудничестве. На реализацию проекта потратят около 3,7 миллиарда рублей. Отметим, что эти финансирование проекта планируется из собственных средств и кредита на сумму в 2,2 миллиарда рублей. Модернизацию завершат в 2026 году.
В рамках проекта возведут крупный энергоцентр, позволяющий увеличить производство овощей даже в зимний период. Благодаря модернизации объемы производства вырастут втрое — до 12 тысяч тонн.
Добавим, что расширение предприятия создаст 240 новых рабочих мест в сельской местности.
Ранее стало известно, что завод по производству ноутбуков в Ростове-на-Дону запустят с опозданием на несколько месяцев.
До этого ростовская компания «Глория Джинс» учредила собственную IT-компанию.