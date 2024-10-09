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Posted 9 октября, 18:16

Published 9 октября, 18:16

Modified 9 октября, 18:18

Updated 9 октября, 18:18

В Ростовской области модернизируют тепличный комплекс «Южный» за 3,7 млрд руб

В Ростовской области модернизируют тепличный комплекс «Южный» за 3,7 млрд руб

9 октября 2024, 18:16
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области модернизируют тепличный комплекс «Южный» за 3,7 млрд руб
Тепличный комплекс «Южный», расположенный в Ростовской области, модернизируют за 3,7 миллиарда рублей. Это позволит в несколько раз увеличить производство овощей, информирует ТАСС со ссылкой на министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Правительство Ростовской области и АО «Агрокомбинат „Южный“» подписали инвестиционное соглашение о сотрудничестве. На реализацию проекта потратят около 3,7 миллиарда рублей. Отметим, что эти финансирование проекта планируется из собственных средств и кредита на сумму в 2,2 миллиарда рублей. Модернизацию завершат в 2026 году.

В рамках проекта возведут крупный энергоцентр, позволяющий увеличить производство овощей даже в зимний период. Благодаря модернизации объемы производства вырастут втрое — до 12 тысяч тонн.

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Добавим, что расширение предприятия создаст 240 новых рабочих мест в сельской местности.

Ранее стало известно, что завод по производству ноутбуков в Ростове-на-Дону запустят с опозданием на несколько месяцев.

До этого ростовская компания «Глория Джинс» учредила собственную IT-компанию.

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