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Posted 9 октября, 06:35

Published 9 октября, 06:35

Modified 9 октября, 06:43

Updated 9 октября, 06:43

Настоящие осенние холода придут в Ростов к концу недели

К выходным в Ростове-на-Дону резко похолодает

9 октября 2024, 06:35
Фото: Unsplash
Настоящие осенние холода придут в Ростов к концу недели
На выходных похолодает до +8 градусов днем в Ростове, актуальный прогноз опубликован на платформе «Яндекс. Погода».

В субботу, 12 октября, ожидается около +13…+14 градусов в первую половину дня. Через несколько часов воздух прогреется до +20, а к вечеру снова похолодает до +14. Ночью прогнозируют около +10 градусов.

В воскресенье столбик термометра покажет примерно +8…+9 градусов. Максимальная температура в этот день едва достигнет +14 градусов. А к ночи воздух остынет до +10.

Ветер усилится до восьми-девяти метров в секунду. Поэтому по ощущениям будет казаться, что на улице еще холоднее: +2…+7 градусов в течение суток.

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В среднем температура воздуха по региону в ближайшие дни составит около +15…+20 градусов. Ночью и утром на регион опустится туман.

Подробный прогноз на октябрь появился ранее. Узнать, какую погоду ждать до конца месяца, можно в материале RostovGazeta.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Прогноз#Ростов#Температура#Ночь#Октябрь#Туман#Холода
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