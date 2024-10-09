К выходным в Ростове-на-Дону резко похолодает

Posted 9 октября, 06:35
Published 9 октября, 06:35
Modified 9 октября, 06:43
Updated 9 октября, 06:43
В субботу, 12 октября, ожидается около +13…+14 градусов в первую половину дня. Через несколько часов воздух прогреется до +20, а к вечеру снова похолодает до +14. Ночью прогнозируют около +10 градусов.
В воскресенье столбик термометра покажет примерно +8…+9 градусов. Максимальная температура в этот день едва достигнет +14 градусов. А к ночи воздух остынет до +10.
Ветер усилится до восьми-девяти метров в секунду. Поэтому по ощущениям будет казаться, что на улице еще холоднее: +2…+7 градусов в течение суток.
В среднем температура воздуха по региону в ближайшие дни составит около +15…+20 градусов. Ночью и утром на регион опустится туман.
Подробный прогноз на октябрь появился ранее. Узнать, какую погоду ждать до конца месяца, можно в материале RostovGazeta.