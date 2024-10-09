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Posted 9 октября, 07:33

Published 9 октября, 07:33

Modified 9 октября, 07:35

Updated 9 октября, 07:35

«Вы всегда на стороне тех, кому жарко»: ростовчане требуют включить отопление в домах

«Вы всегда на стороне тех, кому жарко»: ростовчане требуют включить отопление в домах

9 октября 2024, 07:33
Фото: rostovgazeta.ru
«Вы всегда на стороне тех, кому жарко»: ростовчане требуют включить отопление в домах

Жители Ростова требуют от властей включить отопление в домах

Ростовчане жалуются на холод в квартирах и просят скорее включить отопление, сообщение об этом они оставляют в комментариях у градоначальника Алексея Логвиненко.

Дата начала отопительного сезона в Ростове ещё не определена. Согласно регламенту, тепло в дома начнут подавать после того, как пять дней подряд температура воздуха в городе составит ниже +8 градусов Цельсия. Пока что средняя температура днём составляет +20 градусов, а вечером — +10 градусов.

Но жители Ростова уже просят включить отопление в домах. Они жалуются, что в квартирах уже чувствуется холод.

«Дайте уже отопление. Почему вы всегда на стороне тех, кому жарко? Не обязательно давать на температуру воды +200, просто нормальный подогрев. Сейчас уже октябрь, ещё пара теплых дней ситуацию не изменят. Ведь все равно не город платит за отопление», — возмущаются горожане.

«По какой такой причине непонятно, но так происходит годами! А отопление раньше 15 числа ещё ни разу не было», — написал еще один ростовчанин.

«Хватит того, что в апреле отопление не отключали при +15 в течение 10 дней подряд. Отапливали улицы, люди мучались от жары в квартирах, а поставщики тепловой энергии отлично обогатились», — вспомнил весеннюю жаркую погоду еще один житель города.

«Включите отопление. От холода уже люди заболевать начинают», — просят ростовчане.

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Ранее градоначальник Алексей Логвиненко заверял, что к зиме подготовлены все соцобъекты Ростова.

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