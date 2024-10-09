«Вы всегда на стороне тех, кому жарко»: ростовчане требуют включить отопление в домах

«Дайте уже отопление. Почему вы всегда на стороне тех, кому жарко? Не обязательно давать на температуру воды +200, просто нормальный подогрев. Сейчас уже октябрь, ещё пара теплых дней ситуацию не изменят. Ведь все равно не город платит за отопление», — возмущаются горожане.