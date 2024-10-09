«Вы всегда на стороне тех, кому жарко»: ростовчане требуют включить отопление в домах

Posted 9 октября, 07:33
Published 9 октября, 07:33
Modified 9 октября, 07:35
Updated 9 октября, 07:35
Дата начала отопительного сезона в Ростове ещё не определена. Согласно регламенту, тепло в дома начнут подавать после того, как пять дней подряд температура воздуха в городе составит ниже +8 градусов Цельсия. Пока что средняя температура днём составляет +20 градусов, а вечером — +10 градусов.
Но жители Ростова уже просят включить отопление в домах. Они жалуются, что в квартирах уже чувствуется холод.
«Дайте уже отопление. Почему вы всегда на стороне тех, кому жарко? Не обязательно давать на температуру воды +200, просто нормальный подогрев. Сейчас уже октябрь, ещё пара теплых дней ситуацию не изменят. Ведь все равно не город платит за отопление», — возмущаются горожане.
«По какой такой причине непонятно, но так происходит годами! А отопление раньше 15 числа ещё ни разу не было», — написал еще один ростовчанин.
«Хватит того, что в апреле отопление не отключали при +15 в течение 10 дней подряд. Отапливали улицы, люди мучались от жары в квартирах, а поставщики тепловой энергии отлично обогатились», — вспомнил весеннюю жаркую погоду еще один житель города.
«Включите отопление. От холода уже люди заболевать начинают», — просят ростовчане.