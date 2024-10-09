Юрист Габович объяснил, как в Ростове обжаловать решение призывной комиссии

Posted 9 октября, 07:50
Published 9 октября, 07:50
Modified 9 октября, 07:52
Updated 9 октября, 07:52
Юрист напоминает, что, если призывник не согласен с решением призывной комиссии, то прежде всего, он должен потребовать копию этого решения. Копия обязательно должна быть на руках для дальнейших процедур.
Обжаловать решение можно в суде или в призывной комиссии вышестоящего субъекта.
«Призывные комиссии работают в каждом районе города. А есть призывная комиссия Ростовской области — субъектовая», — объясняет Антон Габович.
По словам собеседника, обращение на обжалование решения может подать как сам призывник, так и его представитель. Сделать это возможно двумя способами. Первый — традиционный, в бумажном виде, обратившись в МФЦ. Второй способ позволяет воспользоваться электронным сервисом — через сайт госуслуг.
«Рассмотреть такую жалобу должны в установленный срок — в течение пяти дней. Однако если в отношении призывника потребуются дополнительные медицинские мероприятия, например, повторное освидетельствование, или медицинские процедуры, то этот срок может быть увеличен», — говорит эксперт.
Юрист добавляет, что по итогу обжалования, решение комиссии может быть отменено полностью или частично. А также в отношении призывника может быть принято новое решение.
Ранее RostovGazeta сообщала, что более 30% мужчин донского края признали непригодными для срочной службы.