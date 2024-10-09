Юрист Габович объяснил, как в Ростове обжаловать решение призывной комиссии

По словам собеседника, обращение на обжалование решения может подать как сам призывник, так и его представитель. Сделать это возможно двумя способами. Первый — традиционный, в бумажном виде, обратившись в МФЦ. Второй способ позволяет воспользоваться электронным сервисом — через сайт госуслуг.