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Posted 9 октября, 07:50

Published 9 октября, 07:50

Modified 9 октября, 07:52

Updated 9 октября, 07:52

Юрист Габович объяснил, что делать ростовчанину при несогласии с призывной комиссией

Юрист Габович объяснил, как в Ростове обжаловать решение призывной комиссии

9 октября 2024, 07:50
Фото: mil.ru
Юрист Габович объяснил, что делать ростовчанину при несогласии с призывной комиссией
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Эксклюзив
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta, что если ростовчанин не согласен с решением призывной комиссии, то это решение можно обжаловать.

Юрист напоминает, что, если призывник не согласен с решением призывной комиссии, то прежде всего, он должен потребовать копию этого решения. Копия обязательно должна быть на руках для дальнейших процедур.

Обжаловать решение можно в суде или в призывной комиссии вышестоящего субъекта.

«Призывные комиссии работают в каждом районе города. А есть призывная комиссия Ростовской области — субъектовая», — объясняет Антон Габович.
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По словам собеседника, обращение на обжалование решения может подать как сам призывник, так и его представитель. Сделать это возможно двумя способами. Первый — традиционный, в бумажном виде, обратившись в МФЦ. Второй способ позволяет воспользоваться электронным сервисом — через сайт госуслуг.

«Рассмотреть такую жалобу должны в установленный срок — в течение пяти дней. Однако если в отношении призывника потребуются дополнительные медицинские мероприятия, например, повторное освидетельствование, или медицинские процедуры, то этот срок может быть увеличен», — говорит эксперт.

Юрист добавляет, что по итогу обжалования, решение комиссии может быть отменено полностью или частично. А также в отношении призывника может быть принято новое решение.

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