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Posted 10 октября, 08:29

Published 10 октября, 08:29

Modified 10 октября, 08:31

Updated 10 октября, 08:31

«Аж глаза режет!»: Жители Азова задыхаются от дыма из-за пожара

«Аж глаза режет!»: жители Азова задыхаются от дыма из-за пожара

10 октября 2024, 08:29
Фото: 13.mchs.gov.ru. t.me/rostov_glavniy/видео
«Аж глаза режет!»: Жители Азова задыхаются от дыма из-за пожара

Дым от пожара накрыл целый город в Ростовской области

Жители города Азова Ростовской области жалуются на едкий дым, который накрыл почти весь город из-за крупного пожара в полях.

По словам горожан, пожар вдоль дороги под Азовом полыхает уже несколько дней. Ветер разносит дым по округе. В итоге опасные продукты горения накрыли практически весь город. Люди жалуются, что не могут выйти из дома — на улице попросту нечем дышать.

— В Азове сейчас дым. После 10 минут нахождения в нем болит голова и першит в горле, — пишут подписчки telegram-канала «Ростов Главный» в комментариях к посту.
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Видео: 13.mchs.gov.ru. t.me/rostov_glavniy/видео. «Аж глаза режет!»: Жители Азова задыхаются от дыма из-за пожара
— Видимость с балкона почти нулевая. Весь город в дыму, а вонь такая, что аж глаза режет, — соглашаются другие.

Кадры возгорания под Азовом появились в соцсетях вечером 8 октября. Однако местные жители утверждали, что пожар начался еще день назад. В ГУ МЧС пока не прокомментировали происшествие.

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