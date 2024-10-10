«Аж глаза режет!»: Жители Азова задыхаются от дыма из-за пожара

Posted 10 октября, 08:29
Published 10 октября, 08:29
Modified 10 октября, 08:31
Updated 10 октября, 08:31
По словам горожан, пожар вдоль дороги под Азовом полыхает уже несколько дней. Ветер разносит дым по округе. В итоге опасные продукты горения накрыли практически весь город. Люди жалуются, что не могут выйти из дома — на улице попросту нечем дышать.
— В Азове сейчас дым. После 10 минут нахождения в нем болит голова и першит в горле, — пишут подписчки telegram-канала «Ростов Главный» в комментариях к посту.
— Видимость с балкона почти нулевая. Весь город в дыму, а вонь такая, что аж глаза режет, — соглашаются другие.
Кадры возгорания под Азовом появились в соцсетях вечером 8 октября. Однако местные жители утверждали, что пожар начался еще день назад. В ГУ МЧС пока не прокомментировали происшествие.