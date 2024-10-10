«Аж глаза режет!»: Жители Азова задыхаются от дыма из-за пожара

По словам горожан, пожар вдоль дороги под Азовом полыхает уже несколько дней. Ветер разносит дым по округе. В итоге опасные продукты горения накрыли практически весь город. Люди жалуются, что не могут выйти из дома — на улице попросту нечем дышать.