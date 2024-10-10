Бастрыкин потребовал доклад о памятнике с обвалившейся плиткой в Миллерово

Posted 10 октября, 13:43
Published 10 октября, 13:43
Modified 10 октября, 13:45
Updated 10 октября, 13:45
В социальных сетях жители Миллерово пожаловались на состояние памятника «Город воинской доблести». Его открыли к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 2019 году. По словам жителей, за мемориалом никто не следит. Со стелы памятника начала обваливаться плитка.
«Уполномоченными органами мер реагирования не принимается», — сообщили в Следкоме.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Ростовского Следкома Аслану Хуаде провести проверку по факту жалоб жителей. Доклад о проверке ждут в Центральном аппарате СК РФ.