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Posted 10 октября, 13:43

Published 10 октября, 13:43

Modified 10 октября, 13:45

Updated 10 октября, 13:45

Бастрыкин потребовал доклад о состоянии воинского памятника в Миллерово

Бастрыкин потребовал доклад о памятнике с обвалившейся плиткой в Миллерово

10 октября 2024, 13:43
Фото: donland.ru
Бастрыкин потребовал доклад о состоянии воинского памятника в Миллерово
В Центральном аппарате СК заинтересовались скандалом, связанным с состоянием воинского памятника в Миллерово, сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях жители Миллерово пожаловались на состояние памятника «Город воинской доблести». Его открыли к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 2019 году. По словам жителей, за мемориалом никто не следит. Со стелы памятника начала обваливаться плитка.

«Уполномоченными органами мер реагирования не принимается», — сообщили в Следкоме.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Ростовского Следкома Аслану Хуаде провести проверку по факту жалоб жителей. Доклад о проверке ждут в Центральном аппарате СК РФ.

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Фото: t.me/rostov_compro

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#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Памятник#Миллерово#Александр Бастрыкин#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#Ростов#СК РФ#Происшествия
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