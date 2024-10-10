Бастрыкин требует доклад о мошенничестве со строительством домов под Ростовом

Posted 10 октября, 06:24
Published 10 октября, 06:24
Modified 10 октября, 06:26
Updated 10 октября, 06:26
В сети интернет появилось обращение жителей Ростовской области к председателю СК России. По их словам, подрядчик так и не начал строить дома, за которые ему заплатили деньги. Речь идет о жилье в донской столице и ее окрестностях.
Следователи регионального управления Следкома начали проводить процессуальную проверку по статье «Мошенничество». О ее результатах должны доложить Александру Бастрыкину.
Ранее глава СКР потребовал доклад по ситуации с тлеющим мусорным полигоном в Морозовске. Люди рассказали, что город окутал едкий дым. Из-за запаха гари стало буквально нечем дышать. По словам горожан, никаких мер уполномоченными органами принято не было.
Еще один случай, заинтересовавший председателя СК России, касался смерти 21-летней ростовчанки. Девушка погибла после операции на глаза. Ей стало плохо после хирургического вмешательства, и врачи решили перевести пациентку в другую больницу. Горожанка скончалась в пути.