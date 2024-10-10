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Posted 10 октября, 06:24

Published 10 октября, 06:24

Modified 10 октября, 06:26

Updated 10 октября, 06:26

Бастрыкин требует доклад о мошенничестве со строительством домов под Ростовом

Бастрыкин требует доклад о мошенничестве со строительством домов под Ростовом

10 октября 2024, 06:24
Фото: Sledcom.ru
Бастрыкин требует доклад о мошенничестве со строительством домов под Ростовом
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями о мошенничестве, связанном со строительством домов под Ростовом, сообщает региональное ведомство.

В сети интернет появилось обращение жителей Ростовской области к председателю СК России. По их словам, подрядчик так и не начал строить дома, за которые ему заплатили деньги. Речь идет о жилье в донской столице и ее окрестностях.

Следователи регионального управления Следкома начали проводить процессуальную проверку по статье «Мошенничество». О ее результатах должны доложить Александру Бастрыкину.

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Ранее глава СКР потребовал доклад по ситуации с тлеющим мусорным полигоном в Морозовске. Люди рассказали, что город окутал едкий дым. Из-за запаха гари стало буквально нечем дышать. По словам горожан, никаких мер уполномоченными органами принято не было.

Еще один случай, заинтересовавший председателя СК России, касался смерти 21-летней ростовчанки. Девушка погибла после операции на глаза. Ей стало плохо после хирургического вмешательства, и врачи решили перевести пациентку в другую больницу. Горожанка скончалась в пути.

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