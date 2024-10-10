Братья-близнецы наловили в Ростовской области рыбы на полмиллиона рублей

Posted 10 октября, 17:48
Published 10 октября, 17:48
Modified 10 октября, 17:48
Updated 10 октября, 17:48
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух 51-летних братьев-близнецов, рыбачивших в акватории реки Дон в Цимлянском районе. Они ловили рыбу с применением запрещённых снастей. Всего братья смогли добыть более 200 штук рыбы, среди которой были судак, сом, лещ, щука, чехонь, карась и густера. Ущерб от этого вылова оценили в 620 тысяч рублей.
Известно, что братья уже были судимы ранее. Теперь против них завели ещё одно уголовное дело. Правоохранители изъяли у рыбаков резиновую лодку, ставные сети и пойманную рыбу.