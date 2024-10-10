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Posted 10 октября, 17:48

Published 10 октября, 17:48

Modified 10 октября, 17:48

Updated 10 октября, 17:48

Братья-близнецы наловили в Ростовской области рыбы на полмиллиона рублей

Братья-близнецы наловили в Ростовской области рыбы на полмиллиона рублей

10 октября 2024, 17:48
Фото: 1MI
Братья-близнецы наловили в Ростовской области рыбы на полмиллиона рублей
За незаконный вылов рыбы уголовная ответственность грозит братьям-близнецам в Ростовской области, сообщает МВД Медиа.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух 51-летних братьев-близнецов, рыбачивших в акватории реки Дон в Цимлянском районе. Они ловили рыбу с применением запрещённых снастей. Всего братья смогли добыть более 200 штук рыбы, среди которой были судак, сом, лещ, щука, чехонь, карась и густера. Ущерб от этого вылова оценили в 620 тысяч рублей.

Известно, что братья уже были судимы ранее. Теперь против них завели ещё одно уголовное дело. Правоохранители изъяли у рыбаков резиновую лодку, ставные сети и пойманную рыбу.

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Ранее в Ростовской области браконьеры выловили рыбы на 7,5 миллиона рублей.

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