Человеку нужен человек или как система ОМС защищает права пациентов

— Вот один из примеров того, с чем к нам обращаются: при обследовании в частной клинике у человека было выявлено заболевание, требующее дорогостоящего лечения. При этом пациент не знал, что может рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС. Он позвонил нам, и мы подробно объяснили, какие возможности дает полис ОМС при этом заболевании, — говорит заместитель начальника отдела организации обеспечения прав граждан и работы контакт-центра в сфере ОМС ТФОМС Ростовской области Наталия Воронова.