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Posted 10 октября, 14:41

Published 10 октября, 14:41

Modified 10 октября, 14:52

Updated 10 октября, 14:52

Черешневый сад за 100 млн рублей появится в Ростовской области

Сад с итальянской черешней за 100 млн рублей появится в Ростовской области

10 октября 2024, 14:41
Фото: Pxhere
Черешневый сад за 100 млн рублей появится в Ростовской области
Ростовская агрофирма планирует вложить свыше 100 миллионов рублей в сад черешни, сообщили в Минсельхозе региона.

Компания «Агрофирма Донецкая Долина» считается главным производителем саженцев в Ростовской области. Она занимается выращиванием яблонь, вишни, сливы и черешни. К следующему году предприятие хочет вырастить до полутора миллионов штук плодовых деревьев.

По данным Минсельхоза области, ростовская компания разрабатывает проект по закладке огромного сада черешни. Инвестиции в проект составят больше 100 миллионов рублей.

Где будет располагаться сад и когда его возведут, пока неизвестно.

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