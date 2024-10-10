Сад с итальянской черешней за 100 млн рублей появится в Ростовской области

Posted 10 октября, 14:41
Published 10 октября, 14:41
Modified 10 октября, 14:52
Updated 10 октября, 14:52
Компания «Агрофирма Донецкая Долина» считается главным производителем саженцев в Ростовской области. Она занимается выращиванием яблонь, вишни, сливы и черешни. К следующему году предприятие хочет вырастить до полутора миллионов штук плодовых деревьев.
По данным Минсельхоза области, ростовская компания разрабатывает проект по закладке огромного сада черешни. Инвестиции в проект составят больше 100 миллионов рублей.
Где будет располагаться сад и когда его возведут, пока неизвестно.