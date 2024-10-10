Сад с итальянской черешней за 100 млн рублей появится в Ростовской области

Компания «Агрофирма Донецкая Долина» считается главным производителем саженцев в Ростовской области. Она занимается выращиванием яблонь, вишни, сливы и черешни. К следующему году предприятие хочет вырастить до полутора миллионов штук плодовых деревьев.