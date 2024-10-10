Дело по коррупционной статье возбудили против бывшего прокурора Новочеркасска

Posted 10 октября, 12:35
Published 10 октября, 12:35
Modified 10 октября, 12:37
Updated 10 октября, 12:37
Масштабные обыски проходят в администрации Новочеркасска. По предварительным данным, они связаны с делом о коррупции. Его главным фигурантом может стать экс-прокурор города и бывший начальник городского комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Косинов.
После увольнения из прокуратуры он возглавлял КУМИ с 2021-го по 2023 годы. По версии силовиков, Косинов замешан в махинациях с продажей земельного участка, находящегося в городской собственности. Он мог реализовать землю по заниженной стоимости.
Официальных подробностей обысков и расследования пока не поступало.
Александру Косинову может грозить до четырёх лет лишения свободы.