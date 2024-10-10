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Posted 10 октября, 12:35

Published 10 октября, 12:35

Modified 10 октября, 12:37

Updated 10 октября, 12:37

Дело по коррупционной статье возбудили против бывшего прокурора Новочеркасска

Дело по коррупционной статье возбудили против бывшего прокурора Новочеркасска

10 октября 2024, 12:35
Фото: Администрация Новочеркасска. Марина Мардарь, Денис Лагутин
Дело по коррупционной статье возбудили против бывшего прокурора Новочеркасска
Экс-прокурора Новочеркасска Александра Косинова допрашивают по подозрению в коррупционном преступлении, сообщает 1рнд со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Масштабные обыски проходят в администрации Новочеркасска. По предварительным данным, они связаны с делом о коррупции. Его главным фигурантом может стать экс-прокурор города и бывший начальник городского комитета по управлению муниципальным имуществом Александр Косинов.

Силовики нагрянули с обысками в администрацию Новочеркасска
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После увольнения из прокуратуры он возглавил Комитет по управлению муниципальным имуществом в администрации Новочеркасска.После увольнения из прокуратуры он возглавил Комитет по управлению муниципальным имуществом в администрации Новочеркасска.
После увольнения из прокуратуры он возглавил Комитет по управлению муниципальным имуществом в администрации Новочеркасска.. Фото: Администрация Новочеркасска

После увольнения из прокуратуры он возглавлял КУМИ с 2021-го по 2023 годы. По версии силовиков, Косинов замешан в махинациях с продажей земельного участка, находящегося в городской собственности. Он мог реализовать землю по заниженной стоимости.

Официальных подробностей обысков и расследования пока не поступало.

Александру Косинову может грозить до четырёх лет лишения свободы.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Уголовное дело#Происшествия
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