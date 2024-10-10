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Posted 10 октября, 11:35

Published 10 октября, 11:35

Modified 10 октября, 11:37

Updated 10 октября, 11:37

Дея и Кондрат: ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области

Дея и Кондрат: ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области

10 октября 2024, 11:35
Фото: rostovgazeta.ru
Дея и Кондрат: ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области

ЗАГС назвал самые редкие детские имена в Ростовской области

ЗАГС обновил список самых редких детских имен в Ростовской области. Сведения опубликованы на информационно-аналитическом портале ведомства.

Донские семьи продолжают экспериментировать с детскими именами. Так, согласно актуальным данным на 10 октября 2024 года, реже всего в Ростовской области встречаются мальчики с именами Али Султан, Кондрат, Мирза, Ясын и Лукиан, а среди девочек выделили имена Феруза, Дея, Волида, Айнат и Меги.

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Список самый популярных имен никак не изменился, увеличилось только число названых ими детей. Родители все еще предпочитают такие женские имена, как София — 561 ребенок, Мария — 476, Ева — 454, Варвара — 376 и Ева — 454. Новорожденных мальчиков по-прежнему любят называть Александрами — 574 ребенка, Михаилами — 522, Артемами — 490, Матвеями — 427 и Максимами — 420.

Ранее общественник из Ростовской области призвал штрафовать за склонение к аборту.

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