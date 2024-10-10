Дея и Кондрат: ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области

Донские семьи продолжают экспериментировать с детскими именами. Так, согласно актуальным данным на 10 октября 2024 года, реже всего в Ростовской области встречаются мальчики с именами Али Султан, Кондрат, Мирза, Ясын и Лукиан, а среди девочек выделили имена Феруза, Дея, Волида, Айнат и Меги.