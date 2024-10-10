Домашний интернет появился у жителей новостроек в ЖК «Полет»

Добавим, что ЖК «Полет» является частью большого проекта «Новый Ростов», который возводится на месте старого аэропорта. Комплексную застройку планируют провести в течение 18 лет. На территории более 360 гектаров построят 30 тысяч квартир более чем на 47 тысяч жителей. Также для «Нового Ростова» прорабатывается инфраструктура. Будет возведено 5 школ на 5100 учеников, 10 детсадов, поликлиники и два транспортно-пересадочных узла. В районе расположится «правительственный квартал» с административными зданиями, два парка и 14 бульваров.