Домашний интернет появился у жителей новостроек в ЖК «Полет»

Posted 10 октября, 07:00
Published 10 октября, 07:00
Modified 10 октября, 07:03
Updated 10 октября, 07:03
Подключение сети проходило в несколько этапов по мере застройки жилого комплекса. На данный момент провайдер доступен в двух многоквартирных домах. Однако в скором времени оператор появится во всех домах строящегося ЖК.
Установка связи осуществляется с помощью технологии FTTB — «оптика до дома», где по одному кабелю проходит интернет и телевидение. Средняя скорость при таком подключении до 1 Гбит/с.
По мнению директора филиала МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, такое сочетание интернета и телевидения позволит сохранить часть бюджета новоселов, а также ускорит процесс подключения.
Добавим, что ЖК «Полет» является частью большого проекта «Новый Ростов», который возводится на месте старого аэропорта. Комплексную застройку планируют провести в течение 18 лет. На территории более 360 гектаров построят 30 тысяч квартир более чем на 47 тысяч жителей. Также для «Нового Ростова» прорабатывается инфраструктура. Будет возведено 5 школ на 5100 учеников, 10 детсадов, поликлиники и два транспортно-пересадочных узла. В районе расположится «правительственный квартал» с административными зданиями, два парка и 14 бульваров.