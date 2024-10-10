Экс-глава Советского райсуда Ростова Елена Коблева не смогла выйти из СИЗО

Елену Коблеву арестовали в июле. Она стала фигуранткой громкого коррупционного дела. По версии следствия, экс-глава Советского райсуда Ростова получила крупную взятку. Дома и на рабочем месте Коблевой прошли обыски. Её предъявлено обвинение по уголовному делу.