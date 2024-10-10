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Posted 10 октября, 12:21

Published 10 октября, 12:21

Modified 10 октября, 12:23

Updated 10 октября, 12:23

Экс-глава Советского райсуда Ростова Елена Коблева не смогла выйти из СИЗО

Экс-глава Советского райсуда Ростова Елена Коблева не смогла выйти из СИЗО

10 октября 2024, 12:21
Фото: rostovgazeta.ru
Экс-глава Советского райсуда Ростова Елена Коблева не смогла выйти из СИЗО
Сюжет
Обыски, задержания и аресты судей в Ростовской области
Верховный суд оставил под арестом экс-председателя Советского районного суда Ростова Елену Коблеву, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Елену Коблеву арестовали в июле. Она стала фигуранткой громкого коррупционного дела. По версии следствия, экс-глава Советского райсуда Ростова получила крупную взятку. Дома и на рабочем месте Коблевой прошли обыски. Её предъявлено обвинение по уголовному делу.

Уголовное дело завели на экс-председателя районного суда в Ростове Коблеву
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Сейчас она находится в СИЗО. Экс-судья попыталась оспорить свою меру пресечения. Но Верховный суд оставил её без изменений.

Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta, что по делу ростовских судей выявляют новых фигурантов.

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