Экс-глава Советского райсуда Ростова Елена Коблева не смогла выйти из СИЗО

Posted 10 октября, 12:21
Published 10 октября, 12:21
Modified 10 октября, 12:23
Updated 10 октября, 12:23
Елену Коблеву арестовали в июле. Она стала фигуранткой громкого коррупционного дела. По версии следствия, экс-глава Советского райсуда Ростова получила крупную взятку. Дома и на рабочем месте Коблевой прошли обыски. Её предъявлено обвинение по уголовному делу.
Сейчас она находится в СИЗО. Экс-судья попыталась оспорить свою меру пресечения. Но Верховный суд оставил её без изменений.
Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал RostovGazeta, что по делу ростовских судей выявляют новых фигурантов.