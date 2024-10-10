Экстремально сильный магнитный шторм на три дня накроет Ростовскую область

Posted 10 октября, 06:25
Published 10 октября, 06:25
Modified 10 октября, 06:27
Updated 10 октября, 06:27
По данным ученым, магнитная буря начнется после полудня 10 октября. Возмущение магнитосферы Земли резко увеличится с двух единиц до пяти, что соответствует по шкале первому уровню бури (G1). За считанные часы глобальный планетарный индекс геомагнитной активности подскачет до семи единиц (G3), а к ночи практически достигнет своего максимума — примерно 8,5 единиц из 9 возможных (Kp=8,5). Это значение почти соответствует самому последнему, пятому уровню по шкале силы бури.
Вплоть до 06:00 мск 11 октября Kp-индекс не опустится ниже восьми единиц. К полудню он приблизится к значению Kp=7 и постепенно пойдет на спад.
Первого уровня (G1) буря достигнет только на следующий день, 12 октября. Однако даже этого иногда достаточно метеозависимым людям, чтобы почувствовать недомогание. Как отразится на их здоровье, экстремально сильный шторм, трудно представить.
Ранее ученые предупреждали о буре уровня G3 в эти дни. Теперь очевидно, что шторм может превзойти все ожидания и прогнозы.