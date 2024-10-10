Экстремально сильный магнитный шторм на три дня накроет Ростовскую область

По данным ученым, магнитная буря начнется после полудня 10 октября. Возмущение магнитосферы Земли резко увеличится с двух единиц до пяти, что соответствует по шкале первому уровню бури (G1). За считанные часы глобальный планетарный индекс геомагнитной активности подскачет до семи единиц (G3), а к ночи практически достигнет своего максимума — примерно 8,5 единиц из 9 возможных (Kp=8,5). Это значение почти соответствует самому последнему, пятому уровню по шкале силы бури.