rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 06:25

Published 10 октября, 06:25

Modified 10 октября, 06:27

Updated 10 октября, 06:27

Экстремально сильный магнитный шторм на три дня накроет Ростовскую область

Экстремально сильный магнитный шторм на три дня накроет Ростовскую область

10 октября 2024, 06:25
Фото: unsplash
Экстремально сильный магнитный шторм на три дня накроет Ростовскую область
Геомагнитный шторм экстремальной силы обрушится на Ростовскую область. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, когда ждать бурю.

По данным ученым, магнитная буря начнется после полудня 10 октября. Возмущение магнитосферы Земли резко увеличится с двух единиц до пяти, что соответствует по шкале первому уровню бури (G1). За считанные часы глобальный планетарный индекс геомагнитной активности подскачет до семи единиц (G3), а к ночи практически достигнет своего максимума — примерно 8,5 единиц из 9 возможных (Kp=8,5). Это значение почти соответствует самому последнему, пятому уровню по шкале силы бури.

Две магнитные бури уровня G1 обрушатся на Ростовскую область
Узнать подробнее
Экстремально сильный магнитный шторм на три дня накроет Ростовскую областьЭкстремально сильный магнитный шторм на три дня накроет Ростовскую область
Экстремально сильный магнитный шторм на три дня накроет Ростовскую область. Фото: xras.ru

Вплоть до 06:00 мск 11 октября Kp-индекс не опустится ниже восьми единиц. К полудню он приблизится к значению Kp=7 и постепенно пойдет на спад.

Первого уровня (G1) буря достигнет только на следующий день, 12 октября. Однако даже этого иногда достаточно метеозависимым людям, чтобы почувствовать недомогание. Как отразится на их здоровье, экстремально сильный шторм, трудно представить.

Ранее ученые предупреждали о буре уровня G3 в эти дни. Теперь очевидно, что шторм может превзойти все ожидания и прогнозы.

Читайте также:
Ученые оценили вероятность геомагнитного шторма 13 и 14 сентябряПолярное сияние увидели в Ростовской области в ночь на 8 октябряГеомагнитный шторм в семь баллов 48 часов будет бушевать в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Магнитные бури#Магнитная буря#Магнитный шторм
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика