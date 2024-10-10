Глава администрации Ростова-на-Дону назвал дату начала отопительного сезона

Уже с 11 октября в Ростове-на-Дону начнется отопительный период. Однако батареи включат только в социальных учреждениях. Когда отопление дадут в многоквартирных домах, пока что неизвестно. Однако 10 октября ростовчанам предложили самостоятельно решить, когда начать подавать тепло в многоквартирные дома.