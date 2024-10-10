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Posted 10 октября, 10:35

Published 10 октября, 10:35

Modified 10 октября, 10:37

Updated 10 октября, 10:37

Глава администрации Ростова-на-Дону назвал дату начала отопительного сезона

Глава администрации Ростова-на-Дону назвал дату начала отопительного сезона

10 октября 2024, 10:35
Фото: rostovgazeta.ru
Глава администрации Ростова-на-Дону назвал дату начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется 11 октября

Глава горадминистрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко анонсировал начало отопительного сезона. Информация опубликована в его телеграм-канале.

Уже с 11 октября в Ростове-на-Дону начнется отопительный период. Однако батареи включат только в социальных учреждениях. Когда отопление дадут в многоквартирных домах, пока что неизвестно. Однако 10 октября ростовчанам предложили самостоятельно решить, когда начать подавать тепло в многоквартирные дома.

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Так, жителям Ростова предложили пройти опрос и выбрать один из трех вариантов: включить отопление в квартирах с 11 октября вместе с соцобъектами, 15 октября, потому что еще недостаточно холодно или же предложили дождаться среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов.

Добавим, что в голосовании приняли участие уже более 8,5 тысячи человек.

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