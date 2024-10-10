Глава администрации Ростова-на-Дону назвал дату начала отопительного сезона

Posted 10 октября, 10:35
Published 10 октября, 10:35
Modified 10 октября, 10:37
Updated 10 октября, 10:37
Уже с 11 октября в Ростове-на-Дону начнется отопительный период. Однако батареи включат только в социальных учреждениях. Когда отопление дадут в многоквартирных домах, пока что неизвестно. Однако 10 октября ростовчанам предложили самостоятельно решить, когда начать подавать тепло в многоквартирные дома.
Так, жителям Ростова предложили пройти опрос и выбрать один из трех вариантов: включить отопление в квартирах с 11 октября вместе с соцобъектами, 15 октября, потому что еще недостаточно холодно или же предложили дождаться среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов.
Добавим, что в голосовании приняли участие уже более 8,5 тысячи человек.
Ранее синоптики предупредили о дождях и резком похолодании в донской столице.