Глава РЭО Денис Буцаев: На молодежном дне РЭФ-2024 побывали более 1000 участников

По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, самой прогрессивной и активно реагирующей на все экологические инициативы категорией населения является молодежь. Особенно это было заметно по Молодежному дню РЭФ-2024. На площадке форума собрались около 1000 участников из РФ и ближнего зарубежья. Денис Буцаев напомнил, что для РЭО молодежная аудитория выступает одним из главных элементов реализации реформы отрасли обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла.