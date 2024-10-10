Глава РЭО Денис Буцаев: На молодежном дне РЭФ-2024 побывали более 1000 участников

Posted 10 октября, 19:02
Published 10 октября, 19:02
Modified 10 октября, 19:02
Updated 10 октября, 19:02
Как сообщает newsnn.ru, Молодежный день, организаторами которого выступили публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) и Всероссийское экологическое движение «Экосистема», прошел в рамках форума 7 октября на площадке СберУниверситета в Подмосковье.
По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, самой прогрессивной и активно реагирующей на все экологические инициативы категорией населения является молодежь. Особенно это было заметно по Молодежному дню РЭФ-2024. На площадке форума собрались около 1000 участников из РФ и ближнего зарубежья. Денис Буцаев напомнил, что для РЭО молодежная аудитория выступает одним из главных элементов реализации реформы отрасли обращения с отходами и формирования экономики замкнутого цикла.
Молодежный день стал стартовым в программе РЭФ-2024. На него были приглашены студенты, юннаты, активисты, сотрудники экологических центров и региональных операторов, а также 20 делегатов из стран СНГ. Состоялись 14 разнопрофильных сессий, шесть практических воркшопов и конференция научно-практических работ студентов.
Участники Молодежного дня получили возможность поучаствовать в акции «БумБатл» движения «Экосистема», сдав макулатуру, во всероссийской акции «Друзья наши меньшие», пожертвовав свыше 100 кг корма для обитателей приютов. Помимо этого, они переплавили крышечки в оригинальной мастерской переработки на колесах «Зеленый фургон», где был организован полный цикл переработки пластиковых отходов, побывали на выставках «Зеленый квадрат» и «Демьяновские этюды».
Ведущим событием Молодежного дня выступила пленарная сессия «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности».
Активисты инициативы «Эколидеры» организовали образовательные воркшопы, а кроме того, составили проекты планирующихся природоохранных законов.
В числе почетных гостей Молодежного дня РЭФ-2024 особо стоит отметить главу ППК «РЭО» Дениса Буцаева, гендиректора автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» Софию Малявину, председателя думского Комитета по молодежной политике, председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, директора Федерального центра дополнительного образования детей Игоря Козина.