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Posted 10 октября, 04:58

Published 10 октября, 04:58

Modified 10 октября, 05:01

Updated 10 октября, 05:01

Губернатор Голубев сообщил о десятке сбитых беспилотников в Ростовской области

Губернатор Голубев сообщил о десятке сбитых беспилотников в Ростовской области

10 октября 2024, 04:58
Фото: для иллюстрации. Минобороны РФ
Губернатор Голубев сообщил о десятке сбитых беспилотников в Ростовской области
В Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-rканале.

Дроны перехватили в ночь на 10 октября. Сначала стало известно о двух летательных аппаратах, сбитых на севере региона. Один из них уничтожили небе над Миллеровским районом, второй — над Каменским. Через полчаса губернатор обновил информацию:

— Всего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 10 БПЛА, — заявил Василий Голубев.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.

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Первые сообщения местных жителей в соцсетях о беспилотниках появились около полуночи. Люди утверждали, что видели в соседних районах дроны, которые летели низко.

— В Гуково было слышно взрыв, но далековато, — поделились горожане.
— Я тоже слышала два раза. Перед этим были вспышки на небе, через несколько секунд взрывы, — добавили другие. — Дочь думала, что это молния.

Накануне ночью в Ростовской области сбили еще 10 дронов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Гуково#Соцсети#Взрывы#Беспилотники#Каменский район#Миллеровский район#Губернатор Голубев#Радиоэлектронная борьба
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