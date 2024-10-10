Губернатор Голубев сообщил о десятке сбитых беспилотников в Ростовской области

Posted 10 октября, 04:58
Published 10 октября, 04:58
Modified 10 октября, 05:01
Updated 10 октября, 05:01
Дроны перехватили в ночь на 10 октября. Сначала стало известно о двух летательных аппаратах, сбитых на севере региона. Один из них уничтожили небе над Миллеровским районом, второй — над Каменским. Через полчаса губернатор обновил информацию:
— Всего за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 10 БПЛА, — заявил Василий Голубев.
Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.
Первые сообщения местных жителей в соцсетях о беспилотниках появились около полуночи. Люди утверждали, что видели в соседних районах дроны, которые летели низко.
— В Гуково было слышно взрыв, но далековато, — поделились горожане.
— Я тоже слышала два раза. Перед этим были вспышки на небе, через несколько секунд взрывы, — добавили другие. — Дочь думала, что это молния.
Накануне ночью в Ростовской области сбили еще 10 дронов.