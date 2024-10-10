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Posted 10 октября, 05:04

Published 10 октября, 05:04

Modified 10 октября, 05:05

Updated 10 октября, 05:05

Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

10 октября 2024, 05:04
Фото: тг Василия Голубева. https://t.me/golubev_vu/
Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
Василий Голубев рассказал подробности ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Два из десяти дронов сбили в северной части региона.

Атаку беспилотников отразили ночью 10 октября. По одному летательному аппарату сбили на территории Миллеровского и Каменского района. Воздушные цели уничтожили силами ПВО.

Где именно перехватили остальные восемь дронов, не уточняется.

— По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, — заявил губернатор.

Местные жители сообщали в соцсетях, что слышали взрывы. Однако в основном звук доносился до соседних районов. В некоторых городах ночь прошла спокойно.

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— В Аксае глухо как в танке, — рассказали горожане.
— Ростов — тихо, — добавили подписчики.

Ростовская область отражает атаки беспилотников вторую ночь подряд. Накануне в регионе сбили еще десяток дронов. В результате падения обломков одного из них произошел пожар в Кагальницком районе.

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