Губернатор рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Posted 10 октября, 05:04
Published 10 октября, 05:04
Modified 10 октября, 05:05
Updated 10 октября, 05:05
Атаку беспилотников отразили ночью 10 октября. По одному летательному аппарату сбили на территории Миллеровского и Каменского района. Воздушные цели уничтожили силами ПВО.
Где именно перехватили остальные восемь дронов, не уточняется.
— По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, — заявил губернатор.
Местные жители сообщали в соцсетях, что слышали взрывы. Однако в основном звук доносился до соседних районов. В некоторых городах ночь прошла спокойно.
— В Аксае глухо как в танке, — рассказали горожане.
— Ростов — тихо, — добавили подписчики.
Ростовская область отражает атаки беспилотников вторую ночь подряд. Накануне в регионе сбили еще десяток дронов. В результате падения обломков одного из них произошел пожар в Кагальницком районе.