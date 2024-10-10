Итоги дня: в Новочеркасске гремят обыски и допросы, а Ростов спорит из-за отопления

Жителям многоквартирных домов Ростова предложили самостоятельно решить, когда у них начнётся отопительный сезон. Для этого Логвиненко организовал в своём Telegram-канале опрос. На выбор дали три варианта: включить отопление в квартирах с 11 октября вместе с соцобъектами; начать топить 15 октября, потому что ещё недостаточно холодно или же дождаться среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов.