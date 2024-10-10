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Posted 10 октября, 15:15

Published 10 октября, 15:15

Modified 10 октября, 15:17

Updated 10 октября, 15:17

В Новочеркасске гремят обыски и допросы, пока в Ростове спорят из-за отопления

Итоги дня: в Новочеркасске гремят обыски и допросы, а Ростов спорит из-за отопления

10 октября 2024, 15:15
Фото: rostovgazeta.ru
В Новочеркасске гремят обыски и допросы, пока в Ростове спорят из-за отопления
Ростовская область отразила атаку дронов, в Новочеркасске прошли обыски в администрации города, а ростовчане спорят из-за старта отопительного сезона.

Ночная атака

Губернатор Василий Голубев сообщил о ночной атаке БПЛА на Ростовскую область. Над регионом уничтожили десять дронов.

Глава области уточнил, что по одному летательному аппарату силы ПВО сбили на территории Миллеровского и Каменского районов. Где именно перехватили остальные восемь дронов, не уточняется.

В результате атаки беспилотников никто из жителей не пострадал. По данным властей, разрушений на земле нет.

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Обыски и допросы в администрации

Ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили об обысках в администрации Новочеркасска. Там работают следователи и сотрудники ФСБ. Кабинеты некоторых сотрудников опечатаны.

Обыски могут быть связаны с коррупционным делом. Его главным фигурантом называют экс-прокурора Новочеркасска и бывшего сотрудника администрации города Александра Косинова. Его уже вызвали на допрос.

Его главным фигурантом называют экс-прокурора Новочеркасска и бывшего сотрудника администрации города Александра КосиноваЕго главным фигурантом называют экс-прокурора Новочеркасска и бывшего сотрудника администрации города Александра Косинова
Его главным фигурантом называют экс-прокурора Новочеркасска и бывшего сотрудника администрации города Александра Косинова. Фото: Администрация Новочеркасска. Марина Мардарь, Денис Лагутин

После увольнения из прокуратуры он возглавлял Комитет по управлению муниципальным имуществом. В 2023 году он покинул этот пост. По версии силовиков, Косинов замешан в махинациях с продажей земельного участка, находящегося в городской собственности. Он мог реализовать землю по заниженной стоимости.

Официальных подробностей обысков и расследования пока не поступало.

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Холодно или жарко

Градоначальник Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что с 11 октября в Ростове-на-Дону начнётся отопительный период. Но тепло пустят в батареи только в соцучреждениях города.

Жителям многоквартирных домов Ростова предложили самостоятельно решить, когда у них начнётся отопительный сезон. Для этого Логвиненко организовал в своём Telegram-канале опрос. На выбор дали три варианта: включить отопление в квартирах с 11 октября вместе с соцобъектами; начать топить 15 октября, потому что ещё недостаточно холодно или же дождаться среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов.

Опрос вызвал большие споры ростовчан прямо в комментариях у главы администрации. Но участие в опросе приняли к настоящему часу лишь 12 тысяч жителей города-миллионника. Большинство из них предлагают дождаться среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов.

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