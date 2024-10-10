«Красиво, но болит голова»: яркое полярное сияние пронеслось над Ростовской областью

Posted 10 октября, 18:15
Published 10 октября, 18:15
Modified 10 октября, 18:16
Updated 10 октября, 18:16
Северное сияние наблюдают жители не только Ростовской области, но и Краснодарского края, Кировской, Тульской, Самарской, Астраханской, Курской и других областей. Явление связано с высокой геомагнитной активностью. По прогнозам учёных, в ночь на 11 октября магнитная буря должна достигнуть своего пика.
Жители Ростовской области активно делятся кадрами полярного сияния. На юге оно преимущественно ярко-красного или ярко-розового цвета.
«Ужас, раньше, давным-давно, полярное сияние было далеко на севере»,
«Нечему восхищаться, это признак экологических проблем, в частности с озоновым слоем»,
«Невероятно красиво, но если бы ещё голова не болела, было бы ещё лучше», — жалуются метеозависимые местные жители.
Ранее жители Ростовской области стали свидетелями огненной радуги.