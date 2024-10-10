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Posted 10 октября, 18:15

Published 10 октября, 18:15

Modified 10 октября, 18:16

Updated 10 октября, 18:16

Жители Ростовской области наблюдают яркое полярное сияние в небе

«Красиво, но болит голова»: яркое полярное сияние пронеслось над Ростовской областью

10 октября 2024, 18:15
Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»
Жители Ростовской области наблюдают яркое полярное сияние в небе

Полярное сияние ярко-красного цвета пронеслось над Ростовской областью

Жители Ростовской области наблюдают яркое полярное сияние в небе, кадрами явления они делятся в соцсетях.

Северное сияние наблюдают жители не только Ростовской области, но и Краснодарского края, Кировской, Тульской, Самарской, Астраханской, Курской и других областей. Явление связано с высокой геомагнитной активностью. По прогнозам учёных, в ночь на 11 октября магнитная буря должна достигнуть своего пика.

Жители Ростовской области активно делятся кадрами полярного сияния. На юге оно преимущественно ярко-красного или ярко-розового цвета.

Северное сияние в Ростовской областиСеверное сияние в Ростовской области
Северное сияние в Ростовской областиСеверное сияние в Ростовской области
Северное сияние в Ростовской области. Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"

«Ужас, раньше, давным-давно, полярное сияние было далеко на севере»,

«Нечему восхищаться, это признак экологических проблем, в частности с озоновым слоем»,

«Невероятно красиво, но если бы ещё голова не болела, было бы ещё лучше», — жалуются метеозависимые местные жители.

Ранее жители Ростовской области стали свидетелями огненной радуги.

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