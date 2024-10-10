«Красиво, но болит голова»: яркое полярное сияние пронеслось над Ростовской областью

Северное сияние наблюдают жители не только Ростовской области, но и Краснодарского края, Кировской, Тульской, Самарской, Астраханской, Курской и других областей. Явление связано с высокой геомагнитной активностью. По прогнозам учёных, в ночь на 11 октября магнитная буря должна достигнуть своего пика.