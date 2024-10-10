Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической

Posted 10 октября, 05:53
Published 10 октября, 05:53
Modified 10 октября, 05:55
Updated 10 октября, 05:55
О сбитых дронах ранее рассказал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Известно, что по одному БПЛА уничтожили в Миллеровском и Каменском районах. Где перехватили остальные летательные аппараты, остается лишь догадываться.
К счастью серьезных последствий атака не принесла: все люди целы, разрушений на земле нет. Информации о пожарах из-за упавших обломков не поступало.
Однако местные жители не на шутку испугались, когда увидели дроны, пролетающие ночью над их домами. При этом в некоторых городах, например, в Аксае и Ростове, никто не слышал характерного грохота.
Всего в России дежурные силы противовоздушной обороны отработали почти по сотне целей. Половина из них (47 беспилотников) сбили в соседнем Краснодарском крае. Над Азовским морем уничтожили 15 дронов, 12 — над Курской. В Брянской области перехватили четыре БПЛА, в Белгородской области и Республике Крым — по два и еще один — в Воронежской области.