Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической

Всего в России дежурные силы противовоздушной обороны отработали почти по сотне целей. Половина из них (47 беспилотников) сбили в соседнем Краснодарском крае. Над Азовским морем уничтожили 15 дронов, 12 — над Курской. В Брянской области перехватили четыре БПЛА, в Белгородской области и Республике Крым — по два и еще один — в Воронежской области.