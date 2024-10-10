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Posted 10 октября, 05:53

Published 10 октября, 05:53

Modified 10 октября, 05:55

Updated 10 октября, 05:55

Минобороны РФ отразило террористическую атаку на Ростовскую область

Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической

10 октября 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney
Минобороны РФ отразило террористическую атаку на Ростовскую область
Министерство обороны РФ предотвратило террористическую атаку на территории Ростовской области. Как сообщает ведомство, ночью 10 октября удалось сбить около десятка украинских беспилотников.

О сбитых дронах ранее рассказал и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Известно, что по одному БПЛА уничтожили в Миллеровском и Каменском районах. Где перехватили остальные летательные аппараты, остается лишь догадываться.

К счастью серьезных последствий атака не принесла: все люди целы, разрушений на земле нет. Информации о пожарах из-за упавших обломков не поступало.

Голубев сообщил о ночной атаке беспилотников над Новошахтинском
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Однако местные жители не на шутку испугались, когда увидели дроны, пролетающие ночью над их домами. При этом в некоторых городах, например, в Аксае и Ростове, никто не слышал характерного грохота.

Всего в России дежурные силы противовоздушной обороны отработали почти по сотне целей. Половина из них (47 беспилотников) сбили в соседнем Краснодарском крае. Над Азовским морем уничтожили 15 дронов, 12 — над Курской. В Брянской области перехватили четыре БПЛА, в Белгородской области и Республике Крым — по два и еще один — в Воронежской области.

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