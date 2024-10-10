Многокилометровый затор образовался из-за ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 10 октября, 11:26
Published 10 октября, 11:26
Modified 10 октября, 11:29
Updated 10 октября, 11:29
Утром 10 октября на трассе М-4 «Дон» недалеко от Шахт Ростовской области произошло ДТП. Авария перекрыла движение на левой полосе в сторону Ростова-на-Дону. Транспортные средства стоят от поселка Интернациональный до поселка Аютинский. Пробка растянулась примерно на девять километров.
Добавим, что ДТП произошло около 10.12 мск, а движение парализовано до сих пор. Возможно, в ближайшее время автомобили смогут разъехаться. Отметим, что региональная Госавтоинспекция пока не сообщала об аварии.
До этого в Сеть попала запись аварии, в которую попал известный рэпер, уроженец Ростова-на-Дону A.V.G. Исполнитель разбил иномарку стоимостью около 10 миллионов рублей.