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Posted 10 октября, 11:26

Published 10 октября, 11:26

Modified 10 октября, 11:29

Updated 10 октября, 11:29

Многокилометровый затор образовался из-за ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

Многокилометровый затор образовался из-за ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области

10 октября 2024, 11:26
Фото: Unsplash
Многокилометровый затор образовался из-за ДТП на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась большая пробка из-за аварии, информируют «Яндекс Карты».

Утром 10 октября на трассе М-4 «Дон» недалеко от Шахт Ростовской области произошло ДТП. Авария перекрыла движение на левой полосе в сторону Ростова-на-Дону. Транспортные средства стоят от поселка Интернациональный до поселка Аютинский. Пробка растянулась примерно на девять километров.

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Добавим, что ДТП произошло около 10.12 мск, а движение парализовано до сих пор. Возможно, в ближайшее время автомобили смогут разъехаться. Отметим, что региональная Госавтоинспекция пока не сообщала об аварии.

До этого в Сеть попала запись аварии, в которую попал известный рэпер, уроженец Ростова-на-Дону A.V.G. Исполнитель разбил иномарку стоимостью около 10 миллионов рублей.

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