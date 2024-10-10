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Posted 10 октября, 08:15

Published 10 октября, 08:15

Modified 10 октября, 08:17

Updated 10 октября, 08:17

Мошенники могут украсть деньги у ростовчан от имени директоров школ

Мошенники могут атаковать школьников в Ростове через электронный дневник

10 октября 2024, 08:15
Фото: rostovgazeta.ru
Мошенники могут украсть деньги у ростовчан от имени директоров школ
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Эксклюзив
Как ростовчанам не попасться на новую уловку интернет-мошенников, которые получили доступ к данным школьников и прикрываются якобы необходимостью установить приложение «Электронный дневник», рассказал ростовский хакер-программист Георг Буцуканов.

С одним из первых случаев нового вида мошенничества якобы от лица директоров школы с просьбой установить приложение для отслеживания успеваемости ребенка столкнулась жительница Кировской области, сообщает полиция региона.

Ростовский хакер-программист Георг Буцуканов считает, что мошенники могут действовать и в Ростовской области.

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«Если мы берем во внимание тот факт, что сообщение поступило пострадавшей в мессенджере от имени директора, значит, у злоумышленников были точные данные о школе, сотрудниках, персональные данные учащихся с номерами их опекунов и родителей. Скорее всего, они получили их в результате массового слива и будут атаковать всех, что называется, по списку», — уверен эксперт.

Георг Буцуканов призвал ростовчан не переходить по ссылкам от малознакомых или сомнительных источников.

«Если нужно скачать какое-то приложение, найдите его сами по названию в официальном магазине приложений на вашем устройстве. Установочные пакеты из ссылок могут быть размещены на мошеннических ресурсах и, как правило, несут в себе вредоносные программы или программы удаленного доступа, которые позволяют злоумышленникам делать с вашим телефоном что угодно на расстоянии», — объясняет программист.

Ранее писала RostovGazeta о том, что в Угличе мошенники лишили трёхкомнатной квартиры 79-летнюю учительницу.

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