Мошенники могут атаковать школьников в Ростове через электронный дневник

«Если мы берем во внимание тот факт, что сообщение поступило пострадавшей в мессенджере от имени директора, значит, у злоумышленников были точные данные о школе, сотрудниках, персональные данные учащихся с номерами их опекунов и родителей. Скорее всего, они получили их в результате массового слива и будут атаковать всех, что называется, по списку», — уверен эксперт.