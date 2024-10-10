Мошенники могут атаковать школьников в Ростове через электронный дневник

Posted 10 октября, 08:15
Published 10 октября, 08:15
Modified 10 октября, 08:17
Updated 10 октября, 08:17
С одним из первых случаев нового вида мошенничества якобы от лица директоров школы с просьбой установить приложение для отслеживания успеваемости ребенка столкнулась жительница Кировской области, сообщает полиция региона.
Ростовский хакер-программист Георг Буцуканов считает, что мошенники могут действовать и в Ростовской области.
«Если мы берем во внимание тот факт, что сообщение поступило пострадавшей в мессенджере от имени директора, значит, у злоумышленников были точные данные о школе, сотрудниках, персональные данные учащихся с номерами их опекунов и родителей. Скорее всего, они получили их в результате массового слива и будут атаковать всех, что называется, по списку», — уверен эксперт.
Георг Буцуканов призвал ростовчан не переходить по ссылкам от малознакомых или сомнительных источников.
«Если нужно скачать какое-то приложение, найдите его сами по названию в официальном магазине приложений на вашем устройстве. Установочные пакеты из ссылок могут быть размещены на мошеннических ресурсах и, как правило, несут в себе вредоносные программы или программы удаленного доступа, которые позволяют злоумышленникам делать с вашим телефоном что угодно на расстоянии», — объясняет программист.
Ранее писала RostovGazeta о том, что в Угличе мошенники лишили трёхкомнатной квартиры 79-летнюю учительницу.