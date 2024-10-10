Народная программа ЕР нацелена на развитие села

В 2023 году по инициативе партии финансирование государственной программы по развитию села увеличилось на 26 млрд рублей, отметил Якушев. Дополнительные средства были направлены на вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в оборот, на обеспечение сел современной техникой, а также на развитие технологий. В настоящее время бюджетный процесс уже начат, в комитетах ГД РФ рассматриваются документы, и задача партии, по словам врио секретаря генсовета, — сохранить финансирование программы в максимальном объеме.