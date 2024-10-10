Народная программа ЕР нацелена на развитие села

Posted 10 октября, 13:27
Published 10 октября, 13:27
Modified 10 октября, 13:27
Updated 10 октября, 13:27
Каждый год финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» становится приоритетным при рассмотрении федерального бюджета для партии, о чем рассказал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
В 2023 году по инициативе партии финансирование государственной программы по развитию села увеличилось на 26 млрд рублей, отметил Якушев. Дополнительные средства были направлены на вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в оборот, на обеспечение сел современной техникой, а также на развитие технологий. В настоящее время бюджетный процесс уже начат, в комитетах ГД РФ рассматриваются документы, и задача партии, по словам врио секретаря генсовета, — сохранить финансирование программы в максимальном объеме.
Создание социальных объектов, их модернизация — одно из ключевых направлений народной программы «Единой России» в части развития села, пишет mkset.ru.
«Что нужно сегодня для развития села? Комфортные условия для жизни и работы. Наша задача — создать на селе эти условия, нарастить потенциал сельских территорий и затормозить отток жителей в города. Поэтому по народной программе партии строятся и капитально ремонтируются больницы, дома культуры, школы. В соответствии с поручением президента особый акцент мы делаем именно на сельские школы. Из 4,6 тысячи российских школ 66% находятся в сельской местности», — отметил Владимир Якушев.
271 здание ДК было отремонтировано и построено в 2023 году, а до конца 2024 года планируется завершить соответствующие работы на 346 объектах. Строятся многофункциональные культурные центры, медицинские учреждения, в том числе модульные, а также библиотеки.
«За счёт социальной программы догазификации газ подведён в общей сложности до границ почти 1,1 миллиона участков, полностью подключено 660 тысяч домовладений», — сообщил Владимир Якушев.
Кроме того, развивается и инициативное бюджетирование — механизм, позволяющий жителям участвовать в распределении бюджетных средств для решения локальных вопросов. Внимание уделяется развитию программ «Земский учитель» и «Земский доктор», благодаря которым в сельскую местность удалось привлечь более 5 тысяч педагогов и 65 тысяч медиков. С 2025 года по поручению президента России начнет работать программа «Земский работник культуры».
Как сообщает сайт ER.RU, другие меры тоже реализуются. Так, по инициативе «Единой России» была расширена доступность на селе лекарств — путем их реализации в медицинских организациях в тех сельских населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Ведется работа, направленная на обеспечение сельских населенных пунктов связью, активно развивается сельский туризм.