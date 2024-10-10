Общественник рассказал, как решить вопрос со сроком подачи тепла в дома Ростова

Posted 10 октября, 13:50
Published 10 октября, 13:50
Modified 10 октября, 13:52
Updated 10 октября, 13:52
Напомним, что в Ростове традиционно обсуждается вопрос — когда подавать отопление в жилые дома. Одни ростовчане, делятся мнением, что уже замерзают в квартирах. Другие — открывают окна от жары и не хотят платить за отопление в теплую погоду. У третьих — и вовсе все еще работают кондиционеры на охлаждение.
«Для того, чтобы избежать размышлений о том, когда нужно включать и выключать отопление, дома нужно оснастить современными узлами теплового учета — с современными рамками управления. Они позволяют не только учитывать тепло, поступающее в дома, но и регулировать его», — отмечает Денис Касьянов.
Спикер объясняет, что при наличии такого прибора, управляющая компания или ТСЖ, основываясь на предпочтениях жильцов, смогут самостоятельно регулировать ту температуру, которую будет потреблять дом.
Стоят современные приборы не дешево. Однако эксперт уточняет, что их можно устанавливать в многоэтажных домах в рамках программы капитального ремонта.
«В этом вопросе активность должны проявлять собственники жилья. Например, если в их доме запланирован ремонт фасада, а фасад находится в нормальном состоянии, то можно передвинуть его, поменять на ремонт системы отопления, установив прибор учета тепла. Тогда вопрос о сроках подачи отопления попросту отпадет», — уверен собеседник.
Спикер добавляет, что знает случаи в Ростове, когда при проведении капитального ремонта систем отопления, в дома устанавливали узлы учета тепла.
«Для этого делается проект, в подвале выделяется комната, где и будет установлен такой прибор», — резюмирует общественник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как управляющие компании обслуживают вверенные им дома.