Общественник рассказал, как решить вопрос со сроком подачи тепла в дома Ростова

Напомним, что в Ростове традиционно обсуждается вопрос — когда подавать отопление в жилые дома. Одни ростовчане, делятся мнением, что уже замерзают в квартирах. Другие — открывают окна от жары и не хотят платить за отопление в теплую погоду. У третьих — и вовсе все еще работают кондиционеры на охлаждение.