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Posted 10 октября, 13:50

Published 10 октября, 13:50

Modified 10 октября, 13:52

Updated 10 октября, 13:52

Общественник рассказал, как решить вопрос со сроком подачи отопления в дома Ростова

Общественник рассказал, как решить вопрос со сроком подачи тепла в дома Ростова

10 октября 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney
Общественник рассказал, как решить вопрос со сроком подачи отопления в дома Ростова
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Эксклюзив
Член регионального штаба Народного фронта в Ростовской области, координатор направления «Жилье и городская среда» Денис Касьянов сообщил RostovGazeta о необходимости установки в многоквартирных домах современных приборов учета теплоэнергии.

Напомним, что в Ростове традиционно обсуждается вопрос — когда подавать отопление в жилые дома. Одни ростовчане, делятся мнением, что уже замерзают в квартирах. Другие — открывают окна от жары и не хотят платить за отопление в теплую погоду. У третьих — и вовсе все еще работают кондиционеры на охлаждение.

«Для того, чтобы избежать размышлений о том, когда нужно включать и выключать отопление, дома нужно оснастить современными узлами теплового учета — с современными рамками управления. Они позволяют не только учитывать тепло, поступающее в дома, но и регулировать его», — отмечает Денис Касьянов.

Спикер объясняет, что при наличии такого прибора, управляющая компания или ТСЖ, основываясь на предпочтениях жильцов, смогут самостоятельно регулировать ту температуру, которую будет потреблять дом.

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Стоят современные приборы не дешево.Стоят современные приборы не дешево.
Стоят современные приборы не дешево.. Фото: 1MI

Стоят современные приборы не дешево. Однако эксперт уточняет, что их можно устанавливать в многоэтажных домах в рамках программы капитального ремонта.

«В этом вопросе активность должны проявлять собственники жилья. Например, если в их доме запланирован ремонт фасада, а фасад находится в нормальном состоянии, то можно передвинуть его, поменять на ремонт системы отопления, установив прибор учета тепла. Тогда вопрос о сроках подачи отопления попросту отпадет», — уверен собеседник.

Спикер добавляет, что знает случаи в Ростове, когда при проведении капитального ремонта систем отопления, в дома устанавливали узлы учета тепла.

«Для этого делается проект, в подвале выделяется комната, где и будет установлен такой прибор», — резюмирует общественник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как управляющие компании обслуживают вверенные им дома.

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