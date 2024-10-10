Первый многофункциональный автозаправочный комплекс «Роснефть» открылся в Ростове

Posted 10 октября, 07:10
Published 10 октября, 07:10
Modified 10 октября, 07:12
Updated 10 октября, 07:12
В Ростове-на-Дону открылся первый многофункциональный автозаправочный комплекс «Роснефть». Новая станция оснащена современным оборудованием, и здесь можно заправить автомобиль не только традиционным топливом, но и компримированным природным газом (КПГ) — одним из самых экологичных и экономичных видом топлива на сегодня.
Открытие нового автозаправочного комплекса проходило в торжественной обстановке. В мероприятии приняли участие министр промышленности и энергетики донского края Андрей Савельев и пилот гоночной команды LADA Sport ROSNEFT и чемпион России по кольцевым гонкам Иван Чубаров. Присоединились к празднику и представители деловых партнёров компании, а также ростовские автомобилисты.
В этот день гости автозаправочной станции получили уникальную возможность взять автограф у Ивана Чубарова, сфотографироваться в настоящем гоночном автомобиле и принять участие в увлекательной викторине, где разыгрывали призы от LADA Sport ROSNEFT. Для всех желающих была организована дегустация фирменных хот-догов, выпечки и ароматного кофе, которая проходила в кафе «Зерно».
Новый автозаправочный комплекс расположился вблизи динамично развивающегося жилого микрорайона. Теперь его жители получили по соседству не только современный объект инфраструктуры, но и уютное место, где можно не только круглосуточно заправлять свой автомобиль, но и приобретать сопутствующие товары, а также перекусить. Магазин и кафе «Зерно», ставшие единым целым с автозаправочной станцией, отличаются уникальным оформлением, с акцентом на комфорт и технологичность. Помещение состоит из функциональных зон, благодаря чему повышается скорость и удобство в обслуживании клиентов. Цифровые сервисы новой станции позволяют дистанционно заправить автомобиль и совершить оплату различными способами.
Добавим, что развитие газозаправочной инфраструктуры является одним из приоритетов розничного бизнеса компании «Роснефть». Работа ведется в соответствии с поручением президента России о необходимости расширения использования природного газа в качестве моторного топлива. Использование газа в качестве топлива позволяет автомобилистам снижать воздействие транспорта на окружающую среду, существенно оптимизировать расходы на топливо и повысить эффективность эксплуатации транспортных средств.
Отвечая на запросы времени, «Роснефть» развивает сеть газовых автозаправок по всем регионам России. Рост спроса на КПГ диктует развитие газозаправочной инфраструктуры, которая на сегодня включает уже 30 объектов в Московской, Воронежской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, Ингушетии, Мордовии и Удмуртии.