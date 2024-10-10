Первый многофункциональный автозаправочный комплекс «Роснефть» открылся в Ростове

Новый автозаправочный комплекс расположился вблизи динамично развивающегося жилого микрорайона. Теперь его жители получили по соседству не только современный объект инфраструктуры, но и уютное место, где можно не только круглосуточно заправлять свой автомобиль, но и приобретать сопутствующие товары, а также перекусить. Магазин и кафе «Зерно», ставшие единым целым с автозаправочной станцией, отличаются уникальным оформлением, с акцентом на комфорт и технологичность. Помещение состоит из функциональных зон, благодаря чему повышается скорость и удобство в обслуживании клиентов. Цифровые сервисы новой станции позволяют дистанционно заправить автомобиль и совершить оплату различными способами.