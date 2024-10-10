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Posted 10 октября, 13:20

Published 10 октября, 13:20

Modified 10 октября, 13:22

Updated 10 октября, 13:22

Политолог Михайлов рассказал, почему в администрации Новочеркасска прошли обыски

Политолог Михайлов сообщил об увеличении размера взяток в Ростовской области

10 октября 2024, 13:20
Фото: Администрация Новочеркасска
Политолог Михайлов рассказал, почему в администрации Новочеркасска прошли обыски
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Эксклюзив
Задача поставлена — сократить коррупцию в Ростовской области. Но «хлопать» всех сложно, не хватит сил. Поэтому в каждом городе указывают на проблему, проводят аресты одного-двух человек, чтобы другим было неповадно. Об этом сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что по информации в СМИ, в администрации Новочеркасска прошли обыски. Экс-руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова вызвали на допрос. Его якобы подозревают в махинациях с продажей муниципального участка по заниженной стоимости.

«Сейчас уже неважно, кем ты был или кем будешь — достанут всех. Папочки собраны на каждого», — отмечает Евгений Михайлов.

Политолог делится мнением, что коррупцию не победить в Ростовской области. Ее можно только сократить. А все потому, что, как считает эксперт, коррупция существовала и в царские времена, и во времена СССР. Разве что тогда, она была в значительно меньших масштабах.

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«Бытует мнение, что если не так давно какая-то услуга стоила миллион, то сейчас за нее требуют пять миллионов рублей. То есть напуганные арестами и задержаниями озвучивают гораздо большие суммы взяток. Поэтому, чем больше пройдет арестов, тем больше будут расти суммы взяток. Это может оттолкнуть взяткодателей, которые поймут, что давать деньги уже не имеет смысла», — комментирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как правильно отказаться от дачи взятки в Ростовской области.

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