Политолог Михайлов сообщил об увеличении размера взяток в Ростовской области

Posted 10 октября, 13:20
Published 10 октября, 13:20
Modified 10 октября, 13:22
Updated 10 октября, 13:22
Напомним, что по информации в СМИ, в администрации Новочеркасска прошли обыски. Экс-руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова вызвали на допрос. Его якобы подозревают в махинациях с продажей муниципального участка по заниженной стоимости.
«Сейчас уже неважно, кем ты был или кем будешь — достанут всех. Папочки собраны на каждого», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог делится мнением, что коррупцию не победить в Ростовской области. Ее можно только сократить. А все потому, что, как считает эксперт, коррупция существовала и в царские времена, и во времена СССР. Разве что тогда, она была в значительно меньших масштабах.
«Бытует мнение, что если не так давно какая-то услуга стоила миллион, то сейчас за нее требуют пять миллионов рублей. То есть напуганные арестами и задержаниями озвучивают гораздо большие суммы взяток. Поэтому, чем больше пройдет арестов, тем больше будут расти суммы взяток. Это может оттолкнуть взяткодателей, которые поймут, что давать деньги уже не имеет смысла», — комментирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как правильно отказаться от дачи взятки в Ростовской области.