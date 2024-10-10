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Posted 10 октября, 05:34

Published 10 октября, 05:34

Modified 10 октября, 05:36

Updated 10 октября, 05:36

Жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку беспилотников

«Пролетали над домом»: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА

10 октября 2024, 05:34
Фото: 1MI
Жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку беспилотников
После атаки беспилотников 10 октября на Ростовскую область местные жители стали делиться в соцсетях, как для них прошла эта ночь.

Оказалось, что дроны видели многие. Люди не на шутку испугались атаки.

— У меня над домом пролетали беспилотники, — рассказывают очевидцы в комментариях к посту telegram-канала «Ростов Главный». — Это просто жесть!
— Почти в 12 часов ночи пролетели шесть беспилотников, но звука ПВО или самолетов не было, — делятся другие.
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За ночь над Ростовской областью сбили 10 дронов, в том числе по одному — в Миллеровском и Каменском районах. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Взрывы при этом слышали во многих населенных пунктах — вероятно, в тех районах, где перехватили БПЛА, и в соседних. В Ростов-на-Дону звук не дошел. Горожане сообщают, что ночь прошла тихо и спокойно, никаких взрывов слышно не было.

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