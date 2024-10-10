«Пролетали над домом»: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА

Взрывы при этом слышали во многих населенных пунктах — вероятно, в тех районах, где перехватили БПЛА, и в соседних. В Ростов-на-Дону звук не дошел. Горожане сообщают, что ночь прошла тихо и спокойно, никаких взрывов слышно не было.