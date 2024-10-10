«Пролетали над домом»: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА

Posted 10 октября, 05:34
Published 10 октября, 05:34
Modified 10 октября, 05:36
Updated 10 октября, 05:36
Оказалось, что дроны видели многие. Люди не на шутку испугались атаки.
— У меня над домом пролетали беспилотники, — рассказывают очевидцы в комментариях к посту telegram-канала «Ростов Главный». — Это просто жесть!
— Почти в 12 часов ночи пролетели шесть беспилотников, но звука ПВО или самолетов не было, — делятся другие.
За ночь над Ростовской областью сбили 10 дронов, в том числе по одному — в Миллеровском и Каменском районах. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
Взрывы при этом слышали во многих населенных пунктах — вероятно, в тех районах, где перехватили БПЛА, и в соседних. В Ростов-на-Дону звук не дошел. Горожане сообщают, что ночь прошла тихо и спокойно, никаких взрывов слышно не было.