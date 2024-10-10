РЭО: Концепцию минимизации образования ТКО поддержали профильные ведомства

Posted 10 октября, 09:48
Published 10 октября, 09:48
Modified 10 октября, 09:48
Updated 10 октября, 09:48
Участники обсудили способы сокращения пищевых отходов и методы их утилизации на свалках. Представитель Российского экологического оператора презентовал концепцию минимизации образования отходов, уже согласованную четырьмя профильными министерствами, пишет 56orb.ru.
Андрей Рудаков, возглавляющий департамент вторичных материальных ресурсов ППК «РЭО», подчеркнул, что разработка и утверждение данной концепции входит в федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». В этом документе рассматриваются различные виды отходов с акцентом на пищевые, которые составляют значительную часть твердых коммунальных отходов (ТКО) и представляют собой серьезную проблему. Большой объем пищевых отходов усложняет эффективную сортировку, так как вторичные ресурсы оказываются сильно загрязненными. Одним из решений этой проблемы является фудшеринг, который может способствовать уменьшению трудных для утилизации отходов.
Концепция уже была одобрена 4 профильными ведомствами: Министерством природных ресурсов, Министерством просвещения, Министерством промышленности и торговли, а также Министерством сельского хозяйства с определенными замечаниями и 16 сентября была направлена в Правительство Российской Федерации. В планах на следующий год — разработка дорожной карты с конкретными задачами для министерств, касающимися предложений по мероприятиям и нормативным актам.
Вопрос органических отходов также был обсуждён на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и зеленые инвестиции». Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что российские технологии переработки органических отходов вызывают интерес за пределами России.
Руководитель РЭО поддержал инициативу депутата Госдумы Артема Метелева о создании системы фудшеринга в стране. Эта идея, озвученная на молодёжном дне РЭФ-2024, предполагает создание сети продовольственных банков по всей территории России с законодательным обеспечением и регулированием данного сектора.