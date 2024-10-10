РЭО: Концепцию минимизации образования ТКО поддержали профильные ведомства

Андрей Рудаков, возглавляющий департамент вторичных материальных ресурсов ППК «РЭО», подчеркнул, что разработка и утверждение данной концепции входит в федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». В этом документе рассматриваются различные виды отходов с акцентом на пищевые, которые составляют значительную часть твердых коммунальных отходов (ТКО) и представляют собой серьезную проблему. Большой объем пищевых отходов усложняет эффективную сортировку, так как вторичные ресурсы оказываются сильно загрязненными. Одним из решений этой проблемы является фудшеринг, который может способствовать уменьшению трудных для утилизации отходов.