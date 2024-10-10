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Posted 10 октября, 18:07

Published 10 октября, 18:07

Modified 10 октября, 18:07

Updated 10 октября, 18:07

РЭО отчитался о будущем ФГИС «Экомониторинг» в ходе Российского экологического форума

РЭО отчитался о будущем ФГИС «Экомониторинг» в ходе Российского экологического форума

10 октября 2024, 18:07
Фото: reo.ru
Сессия «Экомониторинг в России — перспективы развития», главной темой которой стало создание в стране федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды, состоялась 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ).

По словам главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, ФГИС «Экомониторинг» выступит базой для единой системы государственного экологического мониторинга. Как сообщает newsnn.ru, формирование единой системы нуждается в согласовании ее элементов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне организаций.

Участники сессии рассмотрели все возможные перспективы применения формируемой системы и тот функционал, которым она может быть полезна для разных групп пользователей.

Согласно комментарию советника гендиректора ППК «РЭО» Сергея Егоршева, создаваемая система будет выполнять функцию универсального инструмента для защиты экологического благополучия россиян, сохранения экосистем страны, поддержания политики рационального природопользования.

Общественные организации и экологические активисты в перспективе могут стать активными пользователями системы.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в рамках своего выступления на сессии заявил, что население должно получать объективные и доступные для понимания данные.

Глава рабочей группы координационного совета по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Общественной палаты РФ Александр Пшеничников обратил внимание на желание общественных активистов содействовать в направлении соблюдения экологических норм, предоставляя все доступные данные о случаях их нарушений.

Экологическая обстановка во многом складывается из того, насколько эффективно ведется экологический мониторинг на уровне субъектов РФ. Региональные системы способны выступать достоверным источником данных для комплексной системы экомониторинга.

Важность научного сопровождения со стороны вузов и обучения специалистов для ведения работы по применению и масштабированию ФГИС «Экомониторинг» и всей системы экологического мониторинга в России оценили сотрудники авторитетных отечественных отраслевых университетов.

#Общество
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