РЭО отчитался о будущем ФГИС «Экомониторинг» в ходе Российского экологического форума

По словам главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, ФГИС «Экомониторинг» выступит базой для единой системы государственного экологического мониторинга. Как сообщает newsnn.ru, формирование единой системы нуждается в согласовании ее элементов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне организаций.