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Posted 10 октября, 09:35

Published 10 октября, 09:35

Modified 10 октября, 09:37

Updated 10 октября, 09:37

Ростов-на-Дону вошел в число лучших городов для карьеры

Ростов-на-Дону вошел в число лучших городов для карьеры

10 октября 2024, 09:35
Фото: Anita Jankovic/Unsplash
Ростов-на-Дону вошел в число лучших городов для карьеры
Ростов-на-Дону попал в топ-10 лучших городов для построения карьеры, по мнению жителей, информируют аналитики.

По данным опроса сервиса SuperJob, Ростов-на-Дону попал на восьмое место рейтинга городов, где экономически активное население высоко оценивает свои карьерные возможности. Большинство ростовчан, а именно 41%, считают, что в донской столице есть перспектива самореализации, профессионального развития и роста уровня доходов.

38% опрошенных думают, что Ростов — это не лучшее место для построения карьеры, а еще 21% респондентов воздержались от ответа.

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Добавим, что в 2014 году 49% жителей Ростова-на-Дону придерживались мнения о том, что в городе есть все необходимые условия для карьерного роста. Однако к 2023 году показатели резко упали до 28%. Только в этом году ростовчане вновь позитивно посмотрели на развитие своих профессиональных возможностей в городе.

Ранее жители Ростовской области массово перестали бояться потерять работу. Исследование показало, что дончанам проще уволиться, чем снизить свои зарплатные требования.

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