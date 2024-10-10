Ростов-на-Дону вошел в число лучших городов для карьеры

Posted 10 октября, 09:35
Published 10 октября, 09:35
Modified 10 октября, 09:37
Updated 10 октября, 09:37
По данным опроса сервиса SuperJob, Ростов-на-Дону попал на восьмое место рейтинга городов, где экономически активное население высоко оценивает свои карьерные возможности. Большинство ростовчан, а именно 41%, считают, что в донской столице есть перспектива самореализации, профессионального развития и роста уровня доходов.
38% опрошенных думают, что Ростов — это не лучшее место для построения карьеры, а еще 21% респондентов воздержались от ответа.
Добавим, что в 2014 году 49% жителей Ростова-на-Дону придерживались мнения о том, что в городе есть все необходимые условия для карьерного роста. Однако к 2023 году показатели резко упали до 28%. Только в этом году ростовчане вновь позитивно посмотрели на развитие своих профессиональных возможностей в городе.
Ранее жители Ростовской области массово перестали бояться потерять работу. Исследование показало, что дончанам проще уволиться, чем снизить свои зарплатные требования.