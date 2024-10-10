Ростов-на-Дону вошел в число лучших городов для карьеры

Добавим, что в 2014 году 49% жителей Ростова-на-Дону придерживались мнения о том, что в городе есть все необходимые условия для карьерного роста. Однако к 2023 году показатели резко упали до 28%. Только в этом году ростовчане вновь позитивно посмотрели на развитие своих профессиональных возможностей в городе.