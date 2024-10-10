Ростов собачий: где в городе комфортнее всего жить с четверолапым

«В центре площадок для выгула однозначно не хватает. Все дворы в бетоне, собаке негде присесть, а в парках если не охранники, то гуляющие могут высказать. Большинство все-таки нормально к этому относятся. Но я и сама не в восторге от прогулок в парках, потому что к собаке могут начать приставать дети, даже с просьбами не трогать ее и, не смотря на то, что она у меня в наморднике — все равно она может быть не готова к контакту с чужими. Самокаты, велосипеды — это вообще опасная история для выгула на поводке», — добавляет ростовчанка Наталья Цукер.