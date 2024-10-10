Ростов собачий: где в городе комфортнее всего жить с четверолапым

Posted 10 октября, 09:18
Published 10 октября, 09:18
Modified 10 октября, 09:20
Updated 10 октября, 09:20
Когда речь заходит об инфраструктуре, в первую очередь на ум приходит обеспечение человеческого комфорта. Однако значительная часть ростовчан проживает вместе со своими питомцами. И если рыбкам, птицам и кошкам вполне комфортно в границах квартиры, то городским собакам приходится труднее. Кроме обычной кормежки и наблюдения у ветеринаров, псам нужно где-то гулять.
По данным 2023 года, в Ростове-на-Дону существует 13 площадок для выгула и тренировки собак. Достаточного ли этого количества на восемь районов города миллионника лучше узнать у тех, кому они необходимы.
«Я с двумя собаками живу в Левенцовском районе, на проспекте Маршалла Жукова. А площадка находится рядом с кольцом Солженицына. Идти туда — около 25 минут. Какая собака дотерпит?» — возмущается жительница Советского района Ирина.
В этом районе Ростова находится три собачьих площадки, одна в Левенцовском микрорайоне, еще одна — в сквере имени города Дортмунда, и третья — на поляне Южного федерального университета. Две последние расположены относительно недалеко друг друга, а вот часть Западного на левом берегу Мертвого Донца и ближе к Октябрьскому району вынуждена выгуливать своих собак в местах, не отведенных для этой цели.
В соответствии с правилами городской администрации, выгуливать питомцев запрещено на территории детских игровых и спортивных площадок, больниц, образовательных учреждений, в парках, скверах, местах массового отдыха, на территориях, прилегающих к объектам культуры и искусства.
При этом в местах общего пользования с псом все же можно гулять, но при условии, что он на поводке и в наморднике.
Если рядом с домом нет дрессировочного комплекса, то хозяевам разрешается выводить животных на прогулку там, где нет скоплений людей: в лесах, переулках, на безлюдных улицах и пустырях.
За нарушение правил содержания домашних животных, к которым, в том числе, относятся и правила выгула, дончане могут быть привлечены к административной ответственности. А несоблюдение ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животным» может повлечь за собой штраф в размере 5 тысяч рублей за неубранные продукты жизнедеятельности питомца.
В каком районе города проще жить с собакой, не нарушая законов, RostovGazeta узнала у самих ростовчан.
Ежедневно Людмила и ее муж Александр прогуливаются по Пушкинской улице вместе со своим той-терьером.
Формально эта улица не подходит для выгула животных — скопление людей там наблюдается практически в течении всего дня. Но знаков, запрещающих выгул собак, на улице нет. Более того, несколько лет назад там даже установили специальные урны для уборки за собаками.
«Для нас Пушкинская — это ближайшее зеленое место, где можно погулять с собакой. Если бы сделали где-то рядом специальную площадку для выгула — мы бы туда ходили. И собаке там было бы интереснее, чем просто в траве бегать», — делится Людмила.
В Кировском районе площадка для выгула животных имеется. Правда, всего одна и расположена она на левом берегу Дона. Вероятно, желающих вывозить пса на выгул за реку, найдется не много. Площадка удобна только жителям левобережной части города.
Среди зеленых зон, которые есть в Кировском районе — Покровский сквер и набережная — ни одна не подходит для выгула животных. Обе они относятся к местам массового скопления людей или скверам.
«В центре площадок для выгула однозначно не хватает. Все дворы в бетоне, собаке негде присесть, а в парках если не охранники, то гуляющие могут высказать. Большинство все-таки нормально к этому относятся. Но я и сама не в восторге от прогулок в парках, потому что к собаке могут начать приставать дети, даже с просьбами не трогать ее и, не смотря на то, что она у меня в наморднике — все равно она может быть не готова к контакту с чужими. Самокаты, велосипеды — это вообще опасная история для выгула на поводке», — добавляет ростовчанка Наталья Цукер.
Судя по данным «Яндекс Карт», лидирует по количеству специально отведенных площадок для выгула животных Октябрьский район — их здесь четыре. Они расположены в парке имени 70-летия Победы, в парке культуры и отдыха имени Октября, в парке имени Чуковского, на Будённовском проспекте.
«Я живу на Шеболдаева и рядом с нами целых две собачьих площадки. Когда совсем времени нет, конечно, гуляем во дворе, рядом с домом. Но на площадку Тэффи сама просится, у нее там друзья и вообще это то место, где собаку можно спокойно спустить с поводка, дать ей побегать, потренировать и не бояться, что она убежит», — говорит ростовчанка Татьяна Измайлова.
Собеседница RostovGazeta добавляет, что собачьи площадки находятся не в лучшем состоянии и требуют периодического обновления оборудования.
«Еще хотелось бы сказать, что просто табличек с расписанием выгула для крупных и маленьких собак мало. Большинство на это правило не обращают внимания, потому что не могут собаку в положенное время приводить. Невозможно гулять с маленькой собакой, когда рядом гуляет какой-нибудь доберман. Нужно наверное как-то ограждением на зоны делить», — замечает Татьяна.
Кроме дрессировочных площадок, в Октябрьском районе дончанам и их питомцам доступно около 11 ветеринарных клиник и почти столько же парикмахерских для четверолапых. Здесь также есть две гостиницы для животных, где можно оставить питомца на время отъезда.
Жители района признаются, что наиболее популярные места для выгула в Октябрьском — это парк имени Октября, парк «Первая миля», парк «Надежда», парк Чуковского, студенческий парк ДГТУ.
В Ворошиловском районе находится две площадки для выгула собак. От одной в Северном микрорайоне до другой на улице Казахской, 89/7 — около 50 минут пешком.
Несмотря на то, что в одном из самых густонаселенных районов города только две собачьих площадки, жители не жалуются.
Ростовчанин Игорь Полевский рассказал корреспонденту RostovGazeta, что он со своей немецкой овчаркой предпочитает гулять в роще СКА.
«Мне ближе парк „Дружба“, там есть небольшие пустыри, где можно отпустить собак поиграть без поводка. Обе площадки от меня далеко, но хотелось бы иметь хоть одну поближе, потому что иногда во время прогулки приходится отбиваться от бродячих собак, которые тоже облюбовали „Дружбу“», — говорит владелица пса породы вельш-корги Анна.
Местные собаководы также могут выгуливать питомцев в Щепкинском лесу, а на время отъезда оставлять питомцев как минимум в одной специальной гостинице, открытой на территории района.
Железнодорожный район, по отзывам ростовчан, один из наиболее комфортных для владельцев собак. Здесь много частных секторов, масштабные зеленые зоны в виде Ботанического сада ЮФУ, и Кумженской рощи.
Специальных дрессировочных площадок в Железнодорожном три — в парке имени А. Собино, в балке Камышеваха и в пер. Пржевальского, 25а.
«У меня две собаки и за 7 лет мы успели пожить в трех разных местах в одном и том же районе. Могу сказать, что проблемно выгуливать собаку только на Портовой. Там есть разве что палисадники. На Стачках было достаточно удобно — рядом сразу три площадки, в хорошую погоду вполне себе можно дойти до любой. Сейчас мы живем рядом с ботаникой и гуляем там же, потому что специальных площадок поблизости уже нет», — замечает ростовчанин Леонид Попов.
Железнодорожный район Ростова, по информации «Яндекс Карт» наиболее обеспеченный ветеринарными клиниками — их здесь не менее 12 штук, в этом же районе расположено две гостиницы для питомцев и по меньшей мере шесть парикмахерских для животных.
«У нас с Диной [собака породы хаски] так получилось, что сначала мы жили на съемной квартире в Кировском районе, мне ее подарили и я не совсем была готова к такой собаке. Но там уже спустя полгода встала проблема с выгулом. Хаски очень активная порода, просто двора ей мало. В итоге мы переехали в Железнодорожный, в район Каширской, как раз чтобы была возможность обеспечить Дине выгул на площадке, без поводка и с дрессировочными препятствиями. Тут же в шаговой доступности у нас груминг — за густой шерстью хаски, особенно в период линьки невозможно самостоятельно ухаживать», — делится впечатлениями о «собачьем комфорте» в Железнодорожном районе ростовчанка Анна Васильева.
Ни одной собачьей площадки нет, если верить «Яндекс Картам», в Первомайском районе города.
«Мы гуляем в Темерницкой роще, собак здесь всегда много. Но далеко не все у нас привыкли за своими собаками убирать, а может проблема в том, что собранное некуда деть. Тут надо внимательно под ноги смотреть. Ну, а что поделаешь, не на балконе же собаку выгуливать», — замечает владелица французского бульдога Валентина.
Популярным местом для выгула у местных жителей является Щепкинский лес и пустыри в поселке Водопадный.
«Минус отсутствия специальных мест для выгула в том, что собаку даже на пустыре нельзя спускать с поводка, чтобы дать ей размяться. Там постоянно бегают уличные собаки, иногда целыми сворами», — жалуется житель Первомайского района Леонид.
И если зонами для выгула район Ростовского моря обеспечен слабо, по количеству ветклиник и салонов красоты для питомцев он от других не отстает: в каждой категории не менее 10 заведений. При желании собаководы из Первомайского могут поселить своего четвероногого друга в гостинице для животных, которая также открыта в границах района.
Наименее удобными для жизни с собакой можно назвать Ленинский и Пролетарский районы. Здесь не только нет ни одной площадки для выгула животных, но также нет специальных гостиниц, а количество ветеринарных клиник едва дотягивает до 10 штук, в каждом из районов, если верить «Яндекс Картам».
«В нашем районе с собакой можно погулять в парке Горького, но там проблематично найти место без людей. Мне самой не нравятся хозяева, которые собираются кучкой на лавочке, а собак спускают бегать по клумбам. Они проблем доставляют не только гуляющим, но и другим собакам. Могут подраться, убежать», — говорит владелица померанского шпица Елена.
Еще один житель Ленинского района Ростова Александр Мякишев добавляет, что выгуливает своего пса-дворняжку в парке имени 8 Марта, потому что это единственное просторное место рядом с домом.
«По идее в парках гулять с собакой запрещено, но когда это кого-то останавливало? Сейчас весь город в бетоне, для собачьих лап такая поверхность очень дискомфортная. В палисаднике под домом ни соседи не позволят, ни совесть. А парк вроде как место общего пользования. Если бы все оборудовали, как надо, и вопросов бы не было», — добавляет Александр.
Туго, по отзывам местных жителей, обстоят дела со специальными местами для выгула собак и в Пролетарском районе. Здесь нет ни одной собачьей площадки, поэтому местные жители предпочитают проводить время со своими питомцами в парке имени Вити Черевичкина, парке имени Октябрьской революции, сквере имени Фрунзе и в Александровской роще. При этом учитывая правила выгула животных в Ростовской области, подходит для этого только роща.
«В центре вообще напряженная ситуация с выгулом. Мало того, что собаку тут невозможно выгулять из-за самокатчиков, мопедов, которые рассекают по тротуарам. Дворы даже в новых ЖК почти не имеют свободного кусочка земли, так еще и в парках стоят пугалки с запрещающими знаками. А куда еще с собакой идти? Ее, извините, к туалету не приучишь. Ладно площадку, хотя бы поставили побольше урн для уборки, люди бы ими пользоваться начали. А то запретить — запретили, а нормальные условия создать не попытались даже», — возмущается дончанка Наталья.
Ростовский кинолог Анастасия Левен отмечает, что площадки для выгула собак имеют не только тривиальное назначение «не распространять продукты жизнедеятельности по клумбам», но и играют важную роль в социализации и воспитании питомца.
«Общение с другими собаками, которое можно безопасно обеспечить на специальной площадке помогает поддерживать в норме психику собаки, выплескивать энергию, которую в противном случае животное может направить в агрессию и разрушение дома», — объясняет кинолог.
Технически, по мнению Анастасии Левен, обеспечить общение между несколькими собаками можно и в местах несанкционированного выгула. Однако в этом случае, заигравшиеся собаки рискуют стать предметом агрессии окружающих, пораниться оставленным мусором или отравиться «угощением» догхантеров. А хозяева могут нарваться на штраф.
«Постоянный выгул на поводке и в наморднике подавляет психику собаки: она рано или поздно станет нервной, агрессивной. К тому же скованность в движениях приводит к нарушениям в работе организма, а некоторым собакам просто необходимо много бегать, чтобы быть здоровыми. Обеспечить свободный выгул безопасно и для окружающих, и для собак можно только на специальных площадках, которых в Ростове действительно недостаточно. Почему-то школы и детские сады, площадки в новых районах у нас строят, а о собаках никто не думает», — говорит эксперт.
Даже одна небольшая площадка на несколько многоэтажных домов, по мнению кинолога, может решить множество проблем с выгулом животных. При этом оборудовать площадку множеством тренировочных препятствий вовсе необязательно, достаточно просто огородить достаточное количество пространства для того, чтобы площадка оказалась вместительной и просторной для нескольких десятков собак.
«По моему личному мнению, лучший район для собак это тот, где есть все необходимое для ее комфорта: ветклиника в быстром доступе, площадка для выгула и несколько альтернативных маршрутов для прогулок», — замечает эксперт.
Учитывая эти критерии и то, насколько разные районы обеспечены «собачьей инфраструктурой» наиболее комфортными для жизни с собакой в Ростове можно назвать Советский, Октябрьский и Ворошиловский районы. А вот центр города, по отзывам горожан, заставляет владельцев собак пройти целый квест по поиску подходящего места для прогулки с питомцем и совершить небольшой марш-бросок до ближайшей ветклиники.
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