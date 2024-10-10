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Posted 10 октября, 18:57

Published 10 октября, 18:57

Modified 10 октября, 19:00

Updated 10 октября, 19:00

С 20 октября фурам запретят проезжать по улицам Ростова

С 20 октября фурам запретят проезжать по улицам Ростова

10 октября 2024, 18:57
Фото: 1MI
С 20 октября фурам запретят проезжать по улицам Ростова
Ограничения для грузового транспорта появятся в нескольких районах Ростова. Начиная с 20 октября водители фур не смогут проехать по 22 улицам города, сообщает департамент автодорог донской столицы.

Запрет будет действовать на проспекте 40-летия Победы, улицах Вересаева, ул. Щедрина, Щаденко, Российской, ул. Менжинского, Нансена, Зоологической, Доватора, Мадояна, проспектах Сиверса, Шолохова, улицах 1-й Конной Армии, Текучева. Аналогичные меры примут на проспекте Театральном, улицах Мичуринской и Берберовской, в переулках Ахатрском, Автобусном, Энергетиков и в Змиевском проезде.

В октябре введут массовые ограничения для автомобилистов в Ростове
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Ограничения введут в рамках создания грузового каркаса Ростова. Это позволит разгрузить дороги в городе от транзитного транспорта, снизить трафик.

На этих дорогах поставят знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». При этом исключениями являются грузовики, предназначенные для перевозки людей, либо без прицепа и обслуживающие предприятия на этих улицах.

Ранее стало известно о массовых ограничениях, которые введут в октябре в Ростове.

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