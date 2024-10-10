С 20 октября фурам запретят проезжать по улицам Ростова

Posted 10 октября, 18:57
Published 10 октября, 18:57
Modified 10 октября, 19:00
Updated 10 октября, 19:00
Запрет будет действовать на проспекте 40-летия Победы, улицах Вересаева, ул. Щедрина, Щаденко, Российской, ул. Менжинского, Нансена, Зоологической, Доватора, Мадояна, проспектах Сиверса, Шолохова, улицах 1-й Конной Армии, Текучева. Аналогичные меры примут на проспекте Театральном, улицах Мичуринской и Берберовской, в переулках Ахатрском, Автобусном, Энергетиков и в Змиевском проезде.
Ограничения введут в рамках создания грузового каркаса Ростова. Это позволит разгрузить дороги в городе от транзитного транспорта, снизить трафик.
На этих дорогах поставят знак «Движение грузовых автомобилей запрещено». При этом исключениями являются грузовики, предназначенные для перевозки людей, либо без прицепа и обслуживающие предприятия на этих улицах.
Ранее стало известно о массовых ограничениях, которые введут в октябре в Ростове.