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Posted 10 октября, 10:49

Published 10 октября, 10:49

Modified 10 октября, 10:51

Updated 10 октября, 10:51

С начала года T2 модернизировала сеть в 18 городах и 23 районах Ростовской области

С начала года T2 модернизировала сеть в 18 городах и 23 районах Ростовской области

10 октября 2024, 10:49
Фото: Т2
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T2 провела масштабную работу по усилению сетевой инфраструктуры на территории Ростовской области. Компания значительно расширила зону покрытия сети и увеличила скорость интернета, улучшив связь в 18 городах и 23 районах региона.

T2 продолжает планомерно улучшать сеть в Ростовской области, обеспечивая жителей региона качественными услугами связи и высокоскоростным мобильным интернетом. В текущем году техническая дирекция компании провела работы в 18 городах и 23 районах региона, уделив особое внимание местам притяжения ростовчан и гостей региона. Улучшения способствовали росту интернет-активности в области — за три квартала 2024 года объем data-трафика увеличился на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Зона покрытия и емкость сети были расширены в трафиковых местах Ростова-на-Дону, Азова, Волгодонска, Сальска, Таганрога, Шахт и Каменска-Шахтинска. Помимо городских агломераций, работы прошли и в небольших населенных пунктах: в хуторах Ленина, Ленинаван и Сухой Лог, селах Богородское и Александровка, поселках Чертково, Суходельный, Денисовский и Интернациональный, а также в слободе Волошино Миллеровского района.

Оператор провел масштабную работу по модернизации сетевой инфраструктуры Ростовской области. За три квартала 2024 года T2 оптимизировала в регионе более 10% базовых станций. Скорость интернета увеличились в 14 городах, а также в Аксайском, Константиновском, Неклиновском, Цимлянском и других районах.
Особое внимание компания уделила модернизации оборудования в популярных местах отдыха крупных городов. Так, в третьем квартале 2024 года T2 усилила сеть вблизи парков культуры и отдыха им. Октября в Ростове-на-Дону, Молодежном в Волгодонске, им. Ленина в Батайске и им. Горького в Таганроге. Кроме этого, емкость сети была расширена на футбольном стадионе «Ростов-Арена».

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2:

«T2 планомерно расширяет и модернизирует сеть в Ростовской области, акцентируя внимание на востребованных локациях с высоким уровнем трафика. Потребление мобильного интернета в сети T2 ежегодно растет, на основе обезличенных данных big-data мы изучаем активность наших клиентов, чтобы точно знать, в каких местах, городах и населенных пунктах требуется усиление сетевой инфраструктуры. Мы непрерывно работаем над тем, чтобы технические усовершенствования сети проводились на территории всей Ростовской области, и наши абоненты могли свободно пользоваться привычными цифровыми сервисами в любой локации региона».

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