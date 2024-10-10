Силовики нагрянули с обысками в администрацию Новочеркасска

Posted 10 октября, 11:38
Published 10 октября, 11:38
Modified 10 октября, 11:55
Updated 10 октября, 11:55
В Новочеркасске проходят обыски в городской администрации. На бывшего начальника городского комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в махинациях с продажей земельного участка, находящегося в городской собственности. Правоохранительные органы считают, что Косинов реализовал землю по заниженной стоимости.
Известно, что экс-начальник вызван на допрос по уголовному делу о махинациях с муниципальным участком. Следователи возбудили дело по статье 285 УК России.
Добавим, что согласно законодательству за злоупотребление полномочиями Косинову может грозить до четырех лет лишения свободы.
Официальной информации ни об обысках, ни о допросах не поступало. Она будет уточняться.
Ранее обыски прошли в Ростове из-за ОПГ, организовавшей канал незаконной миграции.