Силовики нагрянули с обысками в администрацию Новочеркасска

В Новочеркасске проходят обыски в городской администрации. На бывшего начальника городского комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в махинациях с продажей земельного участка, находящегося в городской собственности. Правоохранительные органы считают, что Косинов реализовал землю по заниженной стоимости.