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Posted 10 октября, 11:38

Published 10 октября, 11:38

Modified 10 октября, 11:55

Updated 10 октября, 11:55

В Новочеркасске начался обыск у экс-главы горкомитета по управлению имуществом

Силовики нагрянули с обысками в администрацию Новочеркасска

Обновлено 10 октября 2024, 11:55
Фото: Администрация Новочеркасска
В Новочеркасске начался обыск у экс-главы горкомитета по управлению имуществом
В Ростовской области силовики нагрянули с обыском в здание городской администрации Новочеркасска, информирует ТАСС.

В Новочеркасске проходят обыски в городской администрации. На бывшего начальника городского комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в махинациях с продажей земельного участка, находящегося в городской собственности. Правоохранительные органы считают, что Косинов реализовал землю по заниженной стоимости.

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Известно, что экс-начальник вызван на допрос по уголовному делу о махинациях с муниципальным участком. Следователи возбудили дело по статье 285 УК России.

Добавим, что согласно законодательству за злоупотребление полномочиями Косинову может грозить до четырех лет лишения свободы.

Официальной информации ни об обысках, ни о допросах не поступало. Она будет уточняться.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Новочеркасск#Обыски#Уголовное дело#Следствие#Земельный участок#Силовики#Муниципальная земля#Превышение полномочий#Участок земли#Махинации
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