Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Ростовской области

Posted 10 октября, 07:55
Published 10 октября, 07:55
Modified 10 октября, 07:58
Updated 10 октября, 07:58
ЧП случилось на перегоне Локомотивстрой-Персиановка. Правоохранители узнали о поджоге и прибыли на место происшествия. Помимо обугленного релейного шкафа, обнаружили канистру с моторным маслом.
Полицейские бросились на поиски злоумышленника по горячим следам. Вместе с сотрудниками ФСБ в Ростове задержали главного подозреваемого. Им оказался 18-летний парень из Новочеркасска.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Пока правоохранители собирают доказательственную базу, он останется в следственном изоляторе.
Если парня признают виновным, ему может грозить реальный срок.
В августе в Ростовской области задержали подростка, который тоже поджигал релейный шкаф.