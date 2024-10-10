rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 07:55

Published 10 октября, 07:55

Modified 10 октября, 07:58

Updated 10 октября, 07:58

Парень из Новочеркасска спалил релейный шкаф на ж/д и попал в СИЗО

Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Ростовской области

10 октября 2024, 07:55
Фото: УТ МВД по СКФО
Парень из Новочеркасска спалил релейный шкаф на ж/д и попал в СИЗО
В Ростове задержали 18-летнего жителя Новочеркасска, подозреваемого в покушении на террористический акт. Парень поджег релейный шкаф на ж/д перегоне, сообщает УТ МВД по СКФО.

ЧП случилось на перегоне Локомотивстрой-Персиановка. Правоохранители узнали о поджоге и прибыли на место происшествия. Помимо обугленного релейного шкафа, обнаружили канистру с моторным маслом.

Полицейские бросились на поиски злоумышленника по горячим следам. Вместе с сотрудниками ФСБ в Ростове задержали главного подозреваемого. Им оказался 18-летний парень из Новочеркасска.

Силовики нагрянули с обысками к председателю Октябрьского суда Ростова
Узнать подробнее

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. Пока правоохранители собирают доказательственную базу, он останется в следственном изоляторе.

Если парня признают виновным, ему может грозить реальный срок.

В августе в Ростовской области задержали подростка, который тоже поджигал релейный шкаф.

Читайте также:
«Жильцы в положении крепостных»: как УК захватывают дома в Ростовской областиРасстрелявший продавца в пивнушке в Ростове хулиган получил реальный срокГрабители сорвали с шеи жителя Ростова золотую цепочку за 600 тысяч рублей
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика