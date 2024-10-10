Следователи дали подробности об обысках и уголовном деле в мэрии Новочеркасска

Обыски и допросы прошли в Новочеркасске из-за коррупционного дела. По данным следователей, в прошлом году один из сотрудников администрации города предоставил в собственность физлицу муниципальный земельный участок площадью в две тысячи квадратных метров. Чиновник сделал это в обход закона — без торгов и по заниженной цене.