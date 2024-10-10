Следователи дали подробности об обысках и уголовном деле в мэрии Новочеркасска

Posted 10 октября, 17:04
Published 10 октября, 17:04
Modified 10 октября, 17:06
Updated 10 октября, 17:06
Обыски и допросы прошли в Новочеркасске из-за коррупционного дела. По данным следователей, в прошлом году один из сотрудников администрации города предоставил в собственность физлицу муниципальный земельный участок площадью в две тысячи квадратных метров. Чиновник сделал это в обход закона — без торгов и по заниженной цене.
Преступление раскрыли сотрудники СК совместно с коллегами из ФСБ. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы не исключают, что к махинации могли быть причастны и другие лица.
По всей видимости, речь идёт о бывшем прокуроре Новочеркасска Александре Косинове. В 2023 году, когда произошло преступление, он возглавлял Комитет по управлению муниципальным имуществом в администрации города. О его допросе в качестве главного фигуранта дела также сообщало издание 1рнд со ссылкой на свои источники.