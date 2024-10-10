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Posted 10 октября, 17:04

Published 10 октября, 17:04

Modified 10 октября, 17:06

Updated 10 октября, 17:06

В Новочеркасске бывшего сотрудника горадминистрации подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Следователи дали подробности об обысках и уголовном деле в мэрии Новочеркасска

10 октября 2024, 17:04
Фото: 1MI
В Новочеркасске бывшего сотрудника горадминистрации подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
В Новочеркасске бывшего сотрудника горадминистрации подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в управлении СК РФ по Ростовской области.

Обыски и допросы прошли в Новочеркасске из-за коррупционного дела. По данным следователей, в прошлом году один из сотрудников администрации города предоставил в собственность физлицу муниципальный земельный участок площадью в две тысячи квадратных метров. Чиновник сделал это в обход закона — без торгов и по заниженной цене.

Стала известна причина обысков в администрации Новочеркасска
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Преступление раскрыли сотрудники СК совместно с коллегами из ФСБ. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы не исключают, что к махинации могли быть причастны и другие лица.

По всей видимости, речь идёт о бывшем прокуроре Новочеркасска Александре Косинове. В 2023 году, когда произошло преступление, он возглавлял Комитет по управлению муниципальным имуществом в администрации города. О его допросе в качестве главного фигуранта дела также сообщало издание 1рнд со ссылкой на свои источники.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Уголовное дело#Происшествия
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