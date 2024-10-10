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Posted 10 октября, 11:54

Published 10 октября, 11:54

Modified 10 октября, 11:57

Updated 10 октября, 11:57

Ещё несколько чиновников в Новочеркасске забрали на допрос в ФСБ

Сразу несколько чиновников в администрации Новочеркасска забрали на допрос

10 октября 2024, 11:54
Фото: 1MI
Ещё несколько чиновников в Новочеркасске забрали на допрос в ФСБ
Несколько высокопоставленных чиновников администрации Новочеркасска увезли на допрос, сообщил 1rnd со ссылкой источник в одном из силовых ведомств Ростовской области.

СМИ сообщили о обысках в мэрии Новочеркасска. По информации издания, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Марину Суздаль, её зама Елену Богучарскую и замглавы администрации Игоря Тишкунова заподозрили в коррупционном преступлении.

Сразу несколько чиновников силовики вызвали на допрос.

Силовики нагрянули с обысками в администрацию Новочеркасска
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Подробности расследования официально не разглашались.

Официальной информации ни об обысках, ни о допросах не поступало. Она будет уточняться.

Также стало известно о допросе экс-прокурора Новочеркасска и бывшего начальника городского комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова. В отношении него также возбуждено уголовное дело, связанное с коррупцией. Его подозревают в махинациях с продажей земельного участка, находящегося в городской собственности.

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