Сразу несколько чиновников в администрации Новочеркасска забрали на допрос

Также стало известно о допросе экс-прокурора Новочеркасска и бывшего начальника городского комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова. В отношении него также возбуждено уголовное дело, связанное с коррупцией. Его подозревают в махинациях с продажей земельного участка, находящегося в городской собственности.