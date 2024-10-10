Сразу несколько чиновников в администрации Новочеркасска забрали на допрос

Posted 10 октября, 11:54
Published 10 октября, 11:54
Modified 10 октября, 11:57
Updated 10 октября, 11:57
СМИ сообщили о обысках в мэрии Новочеркасска. По информации издания, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Марину Суздаль, её зама Елену Богучарскую и замглавы администрации Игоря Тишкунова заподозрили в коррупционном преступлении.
Сразу несколько чиновников силовики вызвали на допрос.
Подробности расследования официально не разглашались.
Официальной информации ни об обысках, ни о допросах не поступало. Она будет уточняться.
Также стало известно о допросе экс-прокурора Новочеркасска и бывшего начальника городского комитета по управлению муниципальным имуществом Александра Косинова. В отношении него также возбуждено уголовное дело, связанное с коррупцией. Его подозревают в махинациях с продажей земельного участка, находящегося в городской собственности.