Стала известна причина обысков в администрации Новочеркасска

Posted 10 октября, 11:44
Published 10 октября, 11:44
Modified 10 октября, 11:55
Updated 10 октября, 11:55
Речь идет об экс-начальнике городского комитета по управлению муниципальным имуществом Александре Косинове. Он возглавлял КУМИ пару лет, с 2021-го по 2023 годы, курировал вопросы имущественных и земельных отношений. Затем чиновник покинул пост по собственному желанию.
А спустя еще два года в администрацию пришли с обысками, заподозрив Косинова в махинациях с продажей муниципального участка по заниженной стоимости. Как сообщает ТАСС, экс-госслужащего вызвали на допрос.
Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» — в отношении экс-чиновника или по факту махинации, не уточняется.
Официальной информации ни об обысках, ни о допросах не поступало. Она будет уточняться.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, что чиновник в Ростовской области раздал казенную землю под ларьки. Следователи ищут подозреваемого среди сотрудников Комитета по управлению имуществом администрации в городе Каменске-Шахтинском.