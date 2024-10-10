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Posted 10 октября, 11:44

Published 10 октября, 11:44

Modified 10 октября, 11:55

Updated 10 октября, 11:55

Стала известна причина обысков в администрации Новочеркасска

Стала известна причина обысков в администрации Новочеркасска

10 октября 2024, 11:44
Фото: Администрация Новочеркасска
Стала известна причина обысков в администрации Новочеркасска
В Новочеркасске силовики с обысками нагрянули в администрацию. Как выяснилось, все дело в бывшем сотруднике, которого заподозрили в совершении преступления, сообщают СМИ.

Речь идет об экс-начальнике городского комитета по управлению муниципальным имуществом Александре Косинове. Он возглавлял КУМИ пару лет, с 2021-го по 2023 годы, курировал вопросы имущественных и земельных отношений. Затем чиновник покинул пост по собственному желанию.

А спустя еще два года в администрацию пришли с обысками, заподозрив Косинова в махинациях с продажей муниципального участка по заниженной стоимости. Как сообщает ТАСС, экс-госслужащего вызвали на допрос.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» — в отношении экс-чиновника или по факту махинации, не уточняется.

Официальной информации ни об обысках, ни о допросах не поступало. Она будет уточняться.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что чиновник в Ростовской области раздал казенную землю под ларьки. Следователи ищут подозреваемого среди сотрудников Комитета по управлению имуществом администрации в городе Каменске-Шахтинском.

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