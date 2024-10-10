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Posted 10 октября, 09:39

Published 10 октября, 09:39

Modified 10 октября, 09:42

Updated 10 октября, 09:42

Стало известно, какие птицы первыми покинут Ростовскую область с началом холодов

Стало известно, какие птицы первыми покинут Ростовскую область с началом холодов

10 октября 2024, 09:39
Фото: wikimedia.org
Стало известно, какие птицы первыми покинут Ростовскую область с началом холодов

Зоолог рассказала, какие птицы первыми покинут Ростовскую область осенью

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Эксклюзив
Из Ростовской области на зимовку в теплые края уже улетели черные стрижи и ласточки, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Несмотря на то, что Ростовская область находится на юге и зимы здесь значительно теплее, чем в других регионах страны, некоторые виды птиц все же предпочитают более высокие температуры и улетают с первыми холодами.

По словам ростовского зоолога Регины Ерофеевой, первыми покидают Ростовскую область насекомоядные птицы, кормовая база которых пропадает при низких температурах: ласточки, черные стрижи, пеночки. Их отсутствие можно заметить уже к концу июля -середине августа.

Следом за ними, в конце сентября — начале октября, сбиваются в стаи для перелета грачи и дрозды.

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«Последними из Ростовской области улетают крупные и хищные птицы, которым проще продержаться с наступлением первых холодов, за счет жировых накоплений, плотного оперения и устойчивой кормовой базы», — объясняет эксперт.

К таким птицам относятся дикие утки и гуси, лебеди, цапли, аисты и журавли. Они улетают из Ростовской области в октябре–ноябре.

Ранее писала RostovGazeta о том, что Ростовская область может остаться без подсолнечника.

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