Стало известно, какие птицы первыми покинут Ростовскую область с началом холодов

Posted 10 октября, 09:39
Published 10 октября, 09:39
Modified 10 октября, 09:42
Updated 10 октября, 09:42
Несмотря на то, что Ростовская область находится на юге и зимы здесь значительно теплее, чем в других регионах страны, некоторые виды птиц все же предпочитают более высокие температуры и улетают с первыми холодами.
По словам ростовского зоолога Регины Ерофеевой, первыми покидают Ростовскую область насекомоядные птицы, кормовая база которых пропадает при низких температурах: ласточки, черные стрижи, пеночки. Их отсутствие можно заметить уже к концу июля -середине августа.
Следом за ними, в конце сентября — начале октября, сбиваются в стаи для перелета грачи и дрозды.
«Последними из Ростовской области улетают крупные и хищные птицы, которым проще продержаться с наступлением первых холодов, за счет жировых накоплений, плотного оперения и устойчивой кормовой базы», — объясняет эксперт.
К таким птицам относятся дикие утки и гуси, лебеди, цапли, аисты и журавли. Они улетают из Ростовской области в октябре–ноябре.
Ранее писала RostovGazeta о том, что Ростовская область может остаться без подсолнечника.