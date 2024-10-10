Стало известно, когда закончится мощнейшая магнитная буря в Ростовской области

Posted 10 октября, 16:08
Published 10 октября, 16:08
Modified 10 октября, 16:09
Updated 10 октября, 16:09
Магнитная буря обрушилась на планету 10 октября. К ночи этого дня индекс геомагнитной активности достигнет примерно 8,5 единиц из 9 возможных. Это практически самый высокий уровень активности Солнца.
До утра 11 октября индекс геомагнитной активности не опустится ниже восьми единиц. К полудню он зафиксируется на семи единицах и постепенно пойдёт на спад.
Полностью стихнет магнитная буря, по прогнозам учёных, 12 октября.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о магнитных бурях, прогнозируемых в Ростовской области в октябре.