rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 16:08

Published 10 октября, 16:08

Modified 10 октября, 16:09

Updated 10 октября, 16:09

Геомагнитный шторм экстремальной силы обрушился на Ростовскую область

Стало известно, когда закончится мощнейшая магнитная буря в Ростовской области

10 октября 2024, 16:08
Фото: Изображение Midjourney
Геомагнитный шторм экстремальной силы обрушился на Ростовскую область
Сильный геомагнитный шторм зафиксирован на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря обрушилась на планету 10 октября. К ночи этого дня индекс геомагнитной активности достигнет примерно 8,5 единиц из 9 возможных. Это практически самый высокий уровень активности Солнца.

Синоптик Леус сообщил о магнитной буре в Ростове вопреки прогнозам учёных
Узнать подробнее

До утра 11 октября индекс геомагнитной активности не опустится ниже восьми единиц. К полудню он зафиксируется на семи единицах и постепенно пойдёт на спад.

Полностью стихнет магнитная буря, по прогнозам учёных, 12 октября.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о магнитных бурях, прогнозируемых в Ростовской области в октябре.

Читайте также:
Итоги дня: в Новочеркасске гремят обыски и допросы, а Ростов спорит из-за отопленияНа Ростовскую область надвигается грозовой фронтВласти Ростовской области объяснили, как готовят энергосети к аномальной погоде
#Виктория Прутковская#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Магнитные бури в Ростовской области#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика