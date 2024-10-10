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Posted 10 октября, 15:42

Published 10 октября, 15:42

Modified 10 октября, 15:43

Updated 10 октября, 15:43

Жена главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина сравнила мужа с собакой

Супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина сравнила его с собакой

10 октября 2024, 15:42
Фото: Социальные сети Дарьи Карпиной
Жена главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина сравнила мужа с собакой
Жена главного тренера футбольного клуба «Ростов» Дарья Карпина сравнила мужа с собакой, забавное фото она опубликовала в своих социальных сетях.

Дарья Карпина поделилась на своей странице в соцсети фотографией с собакой породы мальтипу. Девушка нашла в ней внешнее сходство с супругом, главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным.

«Ну вылитый Валерий Карпин», — написала она в соцсетях.

Дарья Карпина с собакойДарья Карпина с собакой
Дарья Карпина с собакой. Фото: Социальные сети Дарьи Карпиной

Оценил ли такое сравнение сам прославленный футболист и тренер, неизвестно.

Валерий и Дарья Карпина поженились в 2017 году. Девушка занимается блогингом и пробует себя как певица. У пары две дочери — Дарья и Александра.

Ранее Дарья Карпина рассказала о ссоре с мужем из-за Ольги Бузовой.

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