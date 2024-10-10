Супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина сравнила его с собакой

Posted 10 октября, 15:42
Published 10 октября, 15:42
Modified 10 октября, 15:43
Updated 10 октября, 15:43
Дарья Карпина поделилась на своей странице в соцсети фотографией с собакой породы мальтипу. Девушка нашла в ней внешнее сходство с супругом, главным тренером ФК «Ростов» Валерием Карпиным.
«Ну вылитый Валерий Карпин», — написала она в соцсетях.
Оценил ли такое сравнение сам прославленный футболист и тренер, неизвестно.
Валерий и Дарья Карпина поженились в 2017 году. Девушка занимается блогингом и пробует себя как певица. У пары две дочери — Дарья и Александра.
Ранее Дарья Карпина рассказала о ссоре с мужем из-за Ольги Бузовой.