Ученые узнали, как исчезла жидкая вода на Марсе

Posted 10 октября, 09:12
Published 10 октября, 09:12
Modified 10 октября, 09:14
Updated 10 октября, 09:14
Ученых привлекли карбонаты, которые могут служить климатической «летописью». Марсоход нагрел их образцы и полученные газы изучил с помощью лазерного спектрометра. Анализ показал, что во время образования данных минералов жизни на поверхности Марса не было. Однако ученые отмечают, что она могла существовать под поверхностью или была ещё до этого периода. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
В работе, опубликованной в журнале PNAS, специалисты предложили две гипотезы происхождения данных карбонатов. По их мнению, они могли образоваться либо после серии сухих и влажных циклов, либо при замерзании в холодной воде. На это указывают размеры изотопов углерода и кислорода, которые в разы выше, чем обнаруженные ранее как на Земле, так и на Марсе. Ученые пришли к выводу, что изотопы стали настолько тяжелыми из-за экстремального испарения.
По мнению экспертов, до образования изученных карбонатов на Марсе было значительно теплее и на его поверхности были крупные водоемы, возможно, даже океаны. Однако планета остыла, и большая часть её атмосферы улетучилась.