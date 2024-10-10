Ученые узнали, как исчезла жидкая вода на Марсе

В работе, опубликованной в журнале PNAS, специалисты предложили две гипотезы происхождения данных карбонатов. По их мнению, они могли образоваться либо после серии сухих и влажных циклов, либо при замерзании в холодной воде. На это указывают размеры изотопов углерода и кислорода, которые в разы выше, чем обнаруженные ранее как на Земле, так и на Марсе. Ученые пришли к выводу, что изотопы стали настолько тяжелыми из-за экстремального испарения.