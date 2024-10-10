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Posted 10 октября, 13:34

Published 10 октября, 13:34

Modified 10 октября, 13:36

Updated 10 октября, 13:36

В частной клинике врачи изуродовали лицо жительнице Ростова-на-Дону

В частной клинике врачи изуродовали лицо жительнице Ростова-на-Дону

10 октября 2024, 13:34
Фото: rostovgazeta.ru
В частной клинике врачи изуродовали лицо жительнице Ростова-на-Дону
Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку клиники, в которой косметологи обезобразили рубцами лицо пациентки, сообщает региональный Следком.

Жительница Ростова-на-Дону лично обратилась в информцентр Следственного комитета России. Женщина рассказала об оказании ей некачественных косметологических услуг в частной клинике. Весной 2023 года ростовчанка решилась на пластическую операцию, однако в результате получила не обновленные черты лица, а изуродованную внешность. Врачи оставили рубцы на ее лице. До сих пор никто не привлечен к ответственности.

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Региональный СУ СКР начал проверку инцидента. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Аслану Хуаде доложить о деталях дела и итогах проверки.

До этого Александр Бастрыкин начал лично контролировать дело о гибели юной девушки в Ростове-на-Дону. Врачи вовремя не оказали помощь и отправили пациентку в другое медучреждение. Ростовчанка умерла в пути.

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