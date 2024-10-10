В частной клинике врачи изуродовали лицо жительнице Ростова-на-Дону

Posted 10 октября, 13:34
Published 10 октября, 13:34
Modified 10 октября, 13:36
Updated 10 октября, 13:36
Жительница Ростова-на-Дону лично обратилась в информцентр Следственного комитета России. Женщина рассказала об оказании ей некачественных косметологических услуг в частной клинике. Весной 2023 года ростовчанка решилась на пластическую операцию, однако в результате получила не обновленные черты лица, а изуродованную внешность. Врачи оставили рубцы на ее лице. До сих пор никто не привлечен к ответственности.
Региональный СУ СКР начал проверку инцидента. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Аслану Хуаде доложить о деталях дела и итогах проверки.
До этого Александр Бастрыкин начал лично контролировать дело о гибели юной девушки в Ростове-на-Дону. Врачи вовремя не оказали помощь и отправили пациентку в другое медучреждение. Ростовчанка умерла в пути.