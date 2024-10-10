В частной клинике врачи изуродовали лицо жительнице Ростова-на-Дону

Жительница Ростова-на-Дону лично обратилась в информцентр Следственного комитета России. Женщина рассказала об оказании ей некачественных косметологических услуг в частной клинике. Весной 2023 года ростовчанка решилась на пластическую операцию, однако в результате получила не обновленные черты лица, а изуродованную внешность. Врачи оставили рубцы на ее лице. До сих пор никто не привлечен к ответственности.