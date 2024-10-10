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Posted 10 октября, 15:10

Published 10 октября, 15:10

Modified 10 октября, 15:12

Updated 10 октября, 15:12

В начале октября цена бензина в Ростовской области превысила 76 рублей

В начале октября цены на бензин в Ростовской области перевалили за 76 рублей

10 октября 2024, 15:10
Фото: rostovgazeta.ru
В начале октября цена бензина в Ростовской области превысила 76 рублей
Росстат опубликовал актуальные сведения о средних ценах на бензин и дизельное топливо в регионах России, в том числе и в Ростовской области. Данные размещены на сайте ведомства.

За первую неделю октября в Ростовской области подорожали все марки автомобильного топлива. Согласно данным на 7 октября 2024 года, бензин в среднем подорожал на восемь копеек до 59,97 рубля за литр. Средняя стоимость литра бензина АИ-92 выросла всего на три копейки — 53,79 рубля.

На столько же увеличилась и средняя стоимость АИ-95, он стоит 60,15 рубля за литр. АИ-98 подорожал сразу на 21 копейку, средняя цена за литр составила 76,07 рубля.

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Стоимость дизельного топлива практически не изменилась. После минимального прироста в две копейки, средняя цена за литр зафиксировалась на уровне 63,06 рубля.

Ранее стало известно, когда поднимут плату за проезд по М-4 «Дон» в Ростовской области.

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