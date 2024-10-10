В начале октября цены на бензин в Ростовской области перевалили за 76 рублей

За первую неделю октября в Ростовской области подорожали все марки автомобильного топлива. Согласно данным на 7 октября 2024 года, бензин в среднем подорожал на восемь копеек до 59,97 рубля за литр. Средняя стоимость литра бензина АИ-92 выросла всего на три копейки — 53,79 рубля.