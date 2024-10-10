В начале октября цены на бензин в Ростовской области перевалили за 76 рублей

Posted 10 октября, 15:10
Published 10 октября, 15:10
Modified 10 октября, 15:12
Updated 10 октября, 15:12
За первую неделю октября в Ростовской области подорожали все марки автомобильного топлива. Согласно данным на 7 октября 2024 года, бензин в среднем подорожал на восемь копеек до 59,97 рубля за литр. Средняя стоимость литра бензина АИ-92 выросла всего на три копейки — 53,79 рубля.
На столько же увеличилась и средняя стоимость АИ-95, он стоит 60,15 рубля за литр. АИ-98 подорожал сразу на 21 копейку, средняя цена за литр составила 76,07 рубля.
Стоимость дизельного топлива практически не изменилась. После минимального прироста в две копейки, средняя цена за литр зафиксировалась на уровне 63,06 рубля.
Ранее стало известно, когда поднимут плату за проезд по М-4 «Дон» в Ростовской области.