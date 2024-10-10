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Posted 10 октября, 20:03

Published 10 октября, 20:03

Modified 10 октября, 20:03

Updated 10 октября, 20:03

В первые часы запуска «Цифрового диктанта» его участниками стали 50 тыс. человек

В первые часы запуска «Цифрового диктанта» его участниками стали 50 тыс. человек

10 октября 2024, 20:03
Фото: РАЭК
10 октября на московской площадке генерального партнера «Авито» прошло открытие V сезона Всероссийской акции «Цифровой диктант». Акция стала крупнейшей по масштабам всей страны проверкой знаний в сфере цифровой грамотности.

Как сообщает nashgorod.ru, диктант будет проводиться с 10 по 28 октября, в нем могут поучаствовать россияне всех регионов страны.

Ведущими открытия в формате ток-шоу выступили директор РАЭК, идейный вдохновитель акции Сергей Гребенников и амбассадор RUTUBE, телеведущая, блогер, комик Женя Искандарова. На ток-шоу предприниматели и чиновники назвали ведущие цели проведения акции текущего года и упомянули результаты проведения прошлогоднего мероприятия.

С приветственной речью для участников выступил Евгений Хасин, временно исполняющий обязанности директора департамента обеспечения кибербезопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Он назвал «Цифровой диктант» не обычным тестированием, а важным событием, призывая его аудиторию изучать новое в любом возрасте, особенно если речь идет о цифровой грамотности, так как в этой сфере постоянно меняются технологии, требуя новых навыков.

Инициатива позволяет россиянам — как школьникам, так и пенсионерам — всем тем, кому необходимо иметь цифровую грамотность, проверить свои силы. Евгений Хасин обратился к участникам, желая им как можно лучше написать диктант и получить полезный опыт.

За организацию акции в 2024 году отвечает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), а информационным партнером выступает медиахолдинг 1MI.

Директор РАЭК и идейный вдохновитель «Цифрового диктанта» Сергей Гребенников заявил, что такая всероссийская инициатива поможет в будущем сформировать

безопасное интернет-пространство для каждого россиянина, молодого и взрослого, а также позволит обществу, бизнесу и государству бороться с угрозами в Сети.

Каждый год «Цифровой диктант» проходит в учебных заведениях — школах, вузах, библиотеках. В 2024 году «Цифровой диктант» приглашает россиян вне зависимости от места их проживания в сотни библиотек.

Официальная часть завершилась прохождением диктанта непосредственно на площадке «Авито». Остальные желающие проверить свою цифровую грамотность могут пройти тестирование с 10 по 28 октября на веб-ресурсе цифровойдиктант.рф.

Кроме того, на официальном сайте акции размещена интерактивная карта, где можно найти адреса и часы работы очных региональных площадок. Помимо диктанта, в таких локациях будут проходить образовательные лекции и мастер-классы.

#Общество
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