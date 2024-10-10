В первые часы запуска «Цифрового диктанта» его участниками стали 50 тыс. человек

С приветственной речью для участников выступил Евгений Хасин, временно исполняющий обязанности директора департамента обеспечения кибербезопасности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Он назвал «Цифровой диктант» не обычным тестированием, а важным событием, призывая его аудиторию изучать новое в любом возрасте, особенно если речь идет о цифровой грамотности, так как в этой сфере постоянно меняются технологии, требуя новых навыков.